Уволенный прокуратурой бывший пермский мэр-художник откроет выставку картин в Чусовом
Игорь Быкариз увлекся рисованием несколько лет назад
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
В Пермском крае в чусовском культурно-деловом центре откроется выставка картин бывшего мэра Краснокамска Игоря Быкариза. Его ранее судом по требованию прокуратуры отстранили от должности.
«В чусовском КДЦ открывается новая яркая страница — персональная выставка живописи Игоря Быкариза „Все только начинается“. Будут представлены более 60 работ. Это городские виды, пейзажи, натюрморты, портреты, морские сюжеты и цветочные натюрморты. Они наполнены светом и ощущением движения вперед. Выставка будет работать с 5 декабря по 31 января», — сообщается на странице культурно-делового центра в соцсети «ВКонтакте».
Экс-мэр занялся рисованием несколько лет назад. Первая выставка его картин прошла весной 2024 года в Краснокамске, потом — в Кудымкаре. В конце октября 2025 года по иску прокуратуры его уволили с должности в связи с утратой доверия. Сейчас полномочия главы Краснокамского округа временно исполняет вице-мэр Равиль Петров.
