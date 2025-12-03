Уволенный прокуратурой бывший пермский мэр-художник откроет выставку картин в Чусовом

Игорь Быкариз увлекся рисованием несколько лет назад Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае в чусовском культурно-деловом центре откроется выставка картин бывшего мэра Краснокамска Игоря Быкариза. Его ранее судом по требованию прокуратуры отстранили от должности.

«В чусовском КДЦ открывается новая яркая страница — персональная выставка живописи Игоря Быкариза „Все только начинается“. Будут представлены более 60 работ. Это городские виды, пейзажи, натюрморты, портреты, морские сюжеты и цветочные натюрморты. Они наполнены светом и ощущением движения вперед. Выставка будет работать с 5 декабря по 31 января», — сообщается на странице культурно-делового центра в соцсети «ВКонтакте».