Обжарщик из Перми опроверг мифы о сенсационном кофе
Необычный кофе появился из-за жадности европейцев
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Самым дорогим кофе в мире многие считают лювак. Зерна этого кофе проходят через пищеварительный тракт животных. Но на самом деле такой вид напитка даже не относится к сегменту спешелти, рассказал URA.RU заведующий обжарочным цехом пермской компании «Брю Ми» Андрей Герасимов. Более подробно на вопросы о том, как кофейная культура развивается в Перми, какой кофе считается люксовым, от чего зависит вкус напитка, почему стало модно называть кофейни «спешелти», он ответил в большом интервью, которое будет позже опубликовано на сайте агентства.
«В экваториальных странах есть зверек похожий на хорька, который ест кофейные ягоды. Косточка ягоды — кофейное зерно. В организме зверька зерно проходит обработку — ферментацию, поэтому у напитка есть интересный вкус. Но кофе лювак не считается элитным, хотя так многие думают. На самом деле он возник из-за жадности европейцев», — рассказал Андрей Герасимов корреспонденту агентства.
Кофе лювак появилось в XVI-XVIII веках. Европейцы приплыли в экваториальную страну, колонизировали население, дали им кофейное дерево, заставили выращивать и уехали. Через какое-то время вернулись. Местные поблагодарили европейцев за новый напиток. Но те запретили им пить кофе, потому что его выращивали только для отправки в Европу. Местные жители не захотели жить без кофеина и стали собирать фекалии пальмовых куниц. Зерна очищали, обжаривали и делали напиток. Когда европейцы приехали снова, попробовали новый кофе и поняли, что это интересный напиток. Так кофе лювак стал распространяться по миру. Андрей Герасимов добавил, что также существует кофе black ivory, которое проходит через организм слона, и кофе жако, в обработке которого участвуют попугаи.
