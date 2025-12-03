Обжарщик из Перми опроверг мифы о сенсационном кофе

Необычный кофе появился из-за жадности европейцев Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Самым дорогим кофе в мире многие считают лювак. Зерна этого кофе проходят через пищеварительный тракт животных. Но на самом деле такой вид напитка даже не относится к сегменту спешелти, рассказал URA.RU заведующий обжарочным цехом пермской компании «Брю Ми» Андрей Герасимов. Более подробно на вопросы о том, как кофейная культура развивается в Перми, какой кофе считается люксовым, от чего зависит вкус напитка, почему стало модно называть кофейни «спешелти», он ответил в большом интервью, которое будет позже опубликовано на сайте агентства.

«В экваториальных странах есть зверек похожий на хорька, который ест кофейные ягоды. Косточка ягоды — кофейное зерно. В организме зверька зерно проходит обработку — ферментацию, поэтому у напитка есть интересный вкус. Но кофе лювак не считается элитным, хотя так многие думают. На самом деле он возник из-за жадности европейцев», — рассказал Андрей Герасимов корреспонденту агентства.