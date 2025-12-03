Госкорпорация выделит миллиарды на стройку межвузовского кампуса в Перми

Госкорпорация ВЭБ.РФ направит 14,6 млрд рублей на строительство в Перми межвузовского кампуса. Финансирование проводится в рамках заключенного с ООО «Кампус „Парма“» кредитного договора.

«Строительство кампуса ведется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“. Средства кредитной линии ВЭБ.РФ на сумму в 14,6 млрд рублей направят на возведение пяти корпусов общежитий, двух гостиниц для преподавателей, учебно-лабораторного корпуса с технопарком, конференц-центра, а также физкультурно-оздоровительного комплекса», — сообщается на сайте госкорпорации.