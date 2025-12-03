Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Общество

Образование

Госкорпорация выделит миллиарды на стройку межвузовского кампуса в Перми

Госкорпорация ВЭБ.РФ направит 14,3 млрд на стройку в Перми межвузовского кампуса
03 декабря 2025 в 20:11
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Межвузовский кампус планируют строить в микрорайоне Камская долина

Межвузовский кампус планируют строить в микрорайоне Камская долина

Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Госкорпорация ВЭБ.РФ направит 14,6 млрд рублей на строительство в Перми межвузовского кампуса. Финансирование проводится в рамках заключенного с ООО «Кампус „Парма“» кредитного договора.

«Строительство кампуса ведется по поручению президента РФ Владимира Путина в рамках нацпроекта „Молодежь и дети“. Средства кредитной линии ВЭБ.РФ на сумму в 14,6 млрд рублей направят на возведение пяти корпусов общежитий, двух гостиниц для преподавателей, учебно-лабораторного корпуса с технопарком, конференц-центра, а также физкультурно-оздоровительного комплекса», — сообщается на сайте госкорпорации.

Межвузовский кампус планируют построить в пермском микрорайоне Камская долина на участке земли площадью более 20 гектаров. Концессионером стройки является структура ГК «Эталон» — ООО «Кампус „Парма“». Завершение работ намечено на конец декабря 2027 года. Общая сумма инвестиций в строительство составляет более 41 млрд рублей.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал