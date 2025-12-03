Прокуратура не согласна с приговором экс-директору пермского скандального фонда

Елена Найданова находится за пределами РФ и осуждена заочно Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Прокуратура направила в Ленинский районный суд Перми представление на приговор экс-руководителю фонда «Содействие XXI век» Елене Найдановой. Ее 1 декабря 2025 года заочно осудили и приговорили к трем годам лишения свободы. Сама Найданова сейчас находится за пределами РФ.

«Если местонахождение осужденной установят, и она будет задержана, то приговор отменят, а дело рассмотрят заново. В инстанции подтвердили факт поступления представления. Гособвинение не согласилось с тем, что суд не усмотрел оснований для назначения дополнительного наказания», — сообщает издание Properm.

Ранее прокуратура помимо наказания в виде срока в колонии просила также назначить Елене Най дановой штраф почти на 10 млн рублей. Это сумма равна полученной за исследуемый следователями период заработной платы Найдановой в фонде. Также обвинение добивалось запрета на 2,5 года для экс-директора на работу в руководящих должностях. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что Найданова, действуя совместно с бывшим вице-премьером краевого правительства Еленой Лопаевой в составе организованной группы присвоила средства фонда «Содействие XXI век» размером в 67 млн рублей.

