Прокуратура не согласна с приговором экс-директору пермского скандального фонда
Елена Найданова находится за пределами РФ и осуждена заочно
Фото: Сергей Русанов © URA.RU
Прокуратура направила в Ленинский районный суд Перми представление на приговор экс-руководителю фонда «Содействие XXI век» Елене Найдановой. Ее 1 декабря 2025 года заочно осудили и приговорили к трем годам лишения свободы. Сама Найданова сейчас находится за пределами РФ.
«Если местонахождение осужденной установят, и она будет задержана, то приговор отменят, а дело рассмотрят заново. В инстанции подтвердили факт поступления представления. Гособвинение не согласилось с тем, что суд не усмотрел оснований для назначения дополнительного наказания», — сообщает издание Properm.
Ранее прокуратура помимо наказания в виде срока в колонии просила также назначить Елене Най дановой штраф почти на 10 млн рублей. Это сумма равна полученной за исследуемый следователями период заработной платы Найдановой в фонде. Также обвинение добивалось запрета на 2,5 года для экс-директора на работу в руководящих должностях. В ходе расследования уголовного дела было установлено, что Найданова, действуя совместно с бывшим вице-премьером краевого правительства Еленой Лопаевой в составе организованной группы присвоила средства фонда «Содействие XXI век» размером в 67 млн рублей.
Для этого они в период с 2017 по 2019 годы подбирали организации и ИП, с которыми заключали фиктивные договоры на оказание услуг учреждениям культуры, искусства, образования, здравоохранения, спорта и социальной сферы в рамках благотворительных программ. Деньги Лопаева и Найданова использовали по собственному усмотрению, причинив фонду ущерб в особо крупном размере. URA.RU рассказывало, что Найданова в июле 2023 года покинула пределы Российской Федерации. Предположительно, она находится во Франции.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!