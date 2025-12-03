Пермские коммунисты хранят на счетах десятки миллионов рублей

Совокупно на уставную деятельности партии потратили в третьем квартале почти 62 млн рублей Фото: Сергей Русанов © URA.RU

Крайизбирком опубликовал сведениях о расходах и доходах политических партий в регионе в третьем квартале 2025 года. Это показательный период, поскольку в это время проходят выборы в местные думы, а также проходила губернаторская кампания. Больше всех денег получило реготделение ЕР. На втором месте — КПРФ, на счетах которой осталось 37 млн рублей.

«Согласно представленной финансовой отчетности в отчетном квартале в региональные отделения политических партий поступило в установленном порядке имущества на общую сумму 119 449 428,73 рублей, из них объем денежных средств составил 62 205 137,87 рублей, иного имущества поступило на сумму 57 244 290,86 рублей. На осуществление уставной деятельности региональные отделения политических партий (с учетом имеющегося на начало отчетного квартала остатка) израсходовали 61 828 784,65 рублей», — говорится на сайте крайизбиркома.

Остаток на счету «Единой России» в третьем квартале составлял 11, 4 млн рублей. Плюс к этому дополнительно было перечислено 50,5 млн рублей: 124 тысячи — вступительные и членские взносы, 5,9 млн рублей — пожертвования от юрлиц, 50 тысяч — поступления от гражданско-правовых сделок, 44,4 млн рублей — это деньги, полученные, скорее всего, из Москвы. Еще 57 млн рублей поступило в «виде иного имущества».

На уставную деятельность ЕР потратила свыше 49 млн рублей. Больше всего, 33,3 млн рублей, перечислено в избирательные фонды. 12 млн рублей ушло на содержание реготделения, 1,2 млн — на проведение съездов и партконференций, 1,7 млн рублей — на пропаганду. Остаток на конец отчетного периода составил 67,8 млн рублей.

На втором месте по обеспеченности — коммунисты. Остаток на конец отчетного периода составлял свыше 36 млн рублей. На осуществление уставной деятельности поступило 5,9 млн рублей, из них 174 тысячи — вступительные и членские взносы. Чуть больше 9 тысяч рублей составили доходы от гражданско-правовых сделок. Москва прислала в крайком 5,7 млн рублей. Поступлений в виде имущества у КПРФ не было, но было его выбытие на сумму 436,8 тысяч рублей. Потратила партия 6,7 млн рублей. Больше всего, 3,5 млн рублей ушло на содержание реготделений. Почти 3 млн было направлено в избирательные фонды. 235 тысяч ушло на пропаганду, а 101 тысяча была перечислена структурному подразделению партии. Сейчас на счете КПРФ порядка 35 млн рублей.

Дальше следуют эсеры. На счете оставалось 576 тысяч. Дополнительно федеральное руководство выделило свыше 839 тысяч. Потрачено чуть больше 1 млн рублей. Большая часть, 796 тысяч, — расходы на содержание реготделения, чуть больше 93 тысяч ушло на выборы всех уровней. Еще 80 тысяч было потрачено на публичные мероприятия, а 41,5 — на пропагандисткую деятельность. Осталось на счете 404,2 тысячи рублей.

«Новые люди» вошли в третий квартал с 5 тысячами на счете. Дополнительно они получили 4,1 млн рублей. Из них 500 тысяч составили пожертвования юрлиц (скорее всего, на губернаторскую кампанию кандидата от НЛ Дениса Шитова). Свыше 3,6 млн рублей перечислил московский офис. Потратила партия 4,1 млн рублей. 30 тысяч ушло на содержание реготделения, 4,085 млн рублей — на выборы всех уровней. Сейчас на счете «Новых людей» всего чуть больше 20 тысяч.

ЛДПР получили 640,8 тысяч рублей, плюсом к почти 8 тысячам, которые оставались у них на счете. Вся сумма — поступления из Москвы. Потратили жириновцы 644,5 тысяч — все ушло на содержание реготделения. «На балансе» осталось 4 тысячи.

Есть движения денежных средств у партии «Яблоко». Плюсом к 123,3 тысячам рублей на начало 3 квартала поступило почти 248 тысяч. Из них 31,5 — пожертвования физлиц, 216 — перечислено из Москвы. Израсходовали яблочники 248,7 тысяч — все деньги ушли на содержание реготделения. На счете осталось 122, 3 тысяч рублей.

