32 ножевых ранения: в Губахе новый знакомый убил экс-офицера ГУФСИН — полная картина преступления

В Губахе (Пермский край) 27 ноября в подъезде жилого дома убили 36-летнего бывшего сотрудника ГУФСИН Алексея Пупырева. По данным СУ СКР по региону, новый знакомый нанес экс-офицеру 32 удара ножом.

«Новый знакомый Пупырева нанес ему 32 ножевых ранения. Подозреваемый, 44-летний мужчина, ранее судимый за убийство, задержан и заключен под стражу. Ему предъявлено обвинение в убийстве, он помещен в СИЗО», — сообщили следователи изданию «КП-Пермь».

По словам вдовы погибшего Виолетты, вечером того злополучного дня муж забрал из детсада шестилетнюю дочь, отвел ее домой, дождался супругу и вышел в магазин. С собой он звал 11-летнего сына, но тот остался дома, а телефон Алексей оставил в квартире.

В магазине его запомнили: он купил коробку конфет и шоколадную пасту, а затем оплатил своей картой покупки стоявших за ним в очереди мужчины и женщины, которым не хватило денег. После этого он вернулся за бутылкой шампанского и ушел вместе с парой.

В СК установили, с этими людьми бывший сотрудник ФСИН познакомился незадолго до трагедии и отправился к ним в гости. Между мужчинами вспыхнул спор, после чего они вышли поговорить в подъезд. Там хозяин напал на Пупырева.

Вдова погибшего рассказала, что Алексей после ударов смог спуститься два этажа вниз, направляясь домой, но не дошел до квартиры. Официальный мотив конфликта следствие не раскрывает. Женщина предполагает, что спор мог быть связан с прошлой службой мужа.