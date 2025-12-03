В Екатеринбурге арестовали нового лидера азербайджанской диаспоры. Фото
Видади Мустафаева обвинили в мошенничестве
Фото: Илья Московец © URA.RU
Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор нового лидера азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаева, обвиненного в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об аресте настаивало следствие, передает корреспондент URA.RU.
«В отношении Видади Мустафаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — озвучила вердикт судья Юлия Меркулова. За решеткой мужчина пробудет до 31 января 2026 года.
Мустафаева задержали 1 декабря на выходе из фитнес-клуба возле башни «Исеть». Предварительно, показания против него мог дать его друг-азербайджанец Навруз Садатов, который заявил, что Видади якобы обманом похитил у него 16 млн рублей, заявил следователь ГСУ ГУ МВД по области в суде. Кроме того, в деле может быть второй эпизод. Возможно, он связан с махинациями с землей. Потерпевшему по этому эпизоду могли стать бывшие сотрудники ООО «Агропродукт». Дело может пополниться и другие эпизодами. У силовиков есть оперативная информация, что Мустафаев может быть причастен к иным преступлениям.
Его друзья не верят в это. Сам Видади тоже отрицает вину и считает, что стал жертвой оговора. Уголовное дело статусного азербайджанца URA.RU освещает в этом сюжете.
Широкую известность Мустафаев получил после того, как стал публично критиковать Шахина Шыхлински — предыдущего лидера азербайджанцев в регионе. Он считал, что тот якобы не занимается воспитанием и интеграцией соотечественников, и связан с криминалом. Летом Шыхлински стал фигурантом уголовного дела. Его обвинили в покушении на убийство соотечественника прошлых лет. Кроме того, вместе с сыном Мутвалы его будут судить за применение насилия к сотруднику правоохранительных органов. По мнению следствия, они сбили спецназовца на Mercedes во время задержания.
Материал из сюжета:Уголовное дело Видади Мустафаева
