Верх-Исетский районный суд Екатеринбурга отправил в следственный изолятор нового лидера азербайджанской диаспоры на Урале Видади Мустафаева, обвиненного в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ). Об аресте настаивало следствие, передает корреспондент URA.RU.

«В отношении Видади Мустафаева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — озвучила вердикт судья Юлия Меркулова. За решеткой мужчина пробудет до 31 января 2026 года.

Мустафаева задержали 1 декабря на выходе из фитнес-клуба возле башни «Исеть». Предварительно, показания против него мог дать его друг-азербайджанец Навруз Садатов, который заявил, что Видади якобы обманом похитил у него 16 млн рублей, заявил следователь ГСУ ГУ МВД по области в суде. Кроме того, в деле может быть второй эпизод. Возможно, он связан с махинациями с землей. Потерпевшему по этому эпизоду могли стать бывшие сотрудники ООО «Агропродукт». Дело может пополниться и другие эпизодами. У силовиков есть оперативная информация, что Мустафаев может быть причастен к иным преступлениям.

Его друзья не верят в это. Сам Видади тоже отрицает вину и считает, что стал жертвой оговора. Уголовное дело статусного азербайджанца URA.RU освещает в этом сюжете.