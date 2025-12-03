Российские инвесторы меняют банковские вклады на облигации и фонды

Прогноз банка был озвучен на форуме «Россия зовет!» Фото: Роман Наумов © URA.RU

В России фиксируется устойчивый переток средств с депозитов на фондовый рынок. Инвесторы все больше вкладываются в фонды денежного рынка, облигации и другие инструменты с прогнозируемой доходностью. Одновременно в 2026 году в стране ожидается волна IPO — проведение компаниями первых публичных размещений своих акций на бирже. Такую аналитику на инвестфоруме «Россия зовет!» озвучил член правления ВТБ Виталий Сергейчук.

«Доходы от прироста вкладов активно перетекают в другие инструменты. Мы видим движение в фонды денежного рынка, в облигационные фонды, а также мощный всплеск интереса к размещениям на рынке облигаций. Средства уходят из депозитов в более доходные инструменты — движение очевидное», — подчеркнул Сергейчук.

По оценке банка, изменения в поведении инвесторов связаны с завершением периода сверхвысоких ставок по депозитам. Вкладчики привыкли к доходности 2023-2024 годов и ищут возможности сохранить ее на прежнем уровне, проявляя активность на фондовом рынке.

Продолжение после рекламы

Этот тренд совпадает с готовностью компаний выходить на рынок капитала со своими ценными бумагами. По словам Сергейчука, сегодня к размещению активов на Мосбирже готовятся более десяти эмитентов, которые ожидают благоприятную для себя конъюнктуру. Среди них есть как предприятия традиционных отраслей, так и представители «новой» экономики.