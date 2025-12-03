Артем Жога дал старт первому уральскому фестивалю танцев на колясках
Жога считает танцы на колясках удивительной дисциплиной
Фото: telegram-канал Артема Жоги
Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога лично поприветствовал участников первого в Свердловской области фестиваля по танцам на колясках «Лучик света». Мероприятие, объединившее около 30 детей и взрослых из четырех муниципалитетов региона, прошло в Екатеринбурге. Полпред отметил уникальность дисциплины и выразил восхищение силой духа танцоров.
«Танцы на колясках — это совершенно удивительная дисциплина, которая совмещает спорт и искусство. Фантастический драйв и море энергии. Слова искреннего восхищения и глубокого всем участникам. Каждый ваш шаг, каждая тренировка — это борьба над собой. Ваше участие в этом фестивале — огромное достижение», — подчеркнул полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.
Артем Жога признался, что уже бывал на подобных соревнованиях и посещал тренировки. Отдельные слова благодарности он адресовал родителям участников за их поддержку и веру в детей. Фестиваль «Лучик света» стал значимым событием для развития инклюзивной творческой и спортивной среды в регионе.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!