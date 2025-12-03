Артем Жога дал старт первому уральскому фестивалю танцев на колясках

Жога считает танцы на колясках удивительной дисциплиной Фото: telegram-канал Артема Жоги

Полномочный представитель президента России в Уральском федеральном округе Артем Жога лично поприветствовал участников первого в Свердловской области фестиваля по танцам на колясках «Лучик света». Мероприятие, объединившее около 30 детей и взрослых из четырех муниципалитетов региона, прошло в Екатеринбурге. Полпред отметил уникальность дисциплины и выразил восхищение силой духа танцоров.

«Танцы на колясках — это совершенно удивительная дисциплина, которая совмещает спорт и искусство. Фантастический драйв и море энергии. Слова искреннего восхищения и глубокого всем участникам. Каждый ваш шаг, каждая тренировка — это борьба над собой. Ваше участие в этом фестивале — огромное достижение», — подчеркнул полномочный представитель президента в УрФО Артем Жога.