В соперники мэру Екатеринбурга Орлову готовили главу Нижнего Тагила
Владислав Пинаев руководит Нижним Тагилом с 2018 года
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Соперником мэра Екатеринбурга Алексея Орлова на предстоящих выборах мог стать глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Как рассказал URA.RU источник, от Совета муниципальных образований Свердловской области губернатору Денису Паслеру предлагали кандидатуру не только главы Сысерти Дмитрия Нисковских, но и Пинаева.
«Нужны были мэры-тяжеловесы, равнозначные Орлову по статусу», — объяснил логику собеседник. Сам Пинаев в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что впервые слышит об этом. По итогу совет выдвинул для участия в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга Нисковских.
Как ранее сообщало URA.RU, в феврале у действующего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова истекает срок полномочий. Выборы пройдут по новым правилам — если раньше заявиться для участия в конкурсе мог любой, то теперь кандидатов могут выдвинуть политические партии и общественные объединения. Из списка предложенных кандидатов губернатор должен отобрать не менее двух и представить их на рассмотрение думы.
«Единая Россия» уже выдвинула для участия в конкурсе кандидатуру Алексея Орлова. От «Новых людей» баллотируется глава реготделения Ирина Виноградова, от Совета муниципальных образований Свердловской области — Нисковских. ЛДПР планирует заявить на конкурс партийца, участника спецоперации Владимира Кузнецова. «Справедливороссы» обещают раскрыть своего кандидата 5 декабря. КПРФ о своих планах пока не распространяется.
Материал из сюжета:Выборы мэра Екатеринбурга в 2026 году
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!