В соперники мэру Екатеринбурга Орлову готовили главу Нижнего Тагила

Соперником мэра Екатеринбурга Алексея Орлова на предстоящих выборах мог стать глава Нижнего Тагила Владислав Пинаев. Как рассказал URA.RU источник, от Совета муниципальных образований Свердловской области губернатору Денису Паслеру предлагали кандидатуру не только главы Сысерти Дмитрия Нисковских, но и Пинаева.

«Нужны были мэры-тяжеловесы, равнозначные Орлову по статусу», — объяснил логику собеседник. Сам Пинаев в беседе с корреспондентом URA.RU заявил, что впервые слышит об этом. По итогу совет выдвинул для участия в конкурсе на пост мэра Екатеринбурга Нисковских.

Как ранее сообщало URA.RU, в феврале у действующего мэра Екатеринбурга Алексея Орлова истекает срок полномочий. Выборы пройдут по новым правилам — если раньше заявиться для участия в конкурсе мог любой, то теперь кандидатов могут выдвинуть политические партии и общественные объединения. Из списка предложенных кандидатов губернатор должен отобрать не менее двух и представить их на рассмотрение думы.

