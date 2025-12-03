Логотип РИА URA.RU
Свердловчанка систематически травила детей алкоголем

Жительнице Красноуфимска дали 4 года колонии за спаивание школьниц алкоголем
03 декабря 2025 в 17:53
21-летней девушке дали реальный тюркмный срок (архивное фото)

Фото: Валентина Свистунова © URA.RU

Красноуфимский районный суд приговорил 21‑летнюю жительницу города Розу Халимову к реальному сроку лишения свободы за систематическое вовлечение несовершеннолетних школьниц в употребление алкоголя. Ей назначили 4 года 2 месяца колонии общего режима.

По материалам дела, молодая женщина на протяжении длительного времени регулярно угощала алкоголем двух девочек 2009 и 2011 годов рождения, с которыми состояла в доверительных отношениях. «Подсудимая на регулярной основе угощала алкоголем двух школьниц 2009 и 2011 годов рождения, используя свой авторитет взрослого человека и сложившиеся доверительные отношения», — рассказали в объединенной пресс-службе судов Свердловской области.

Суд установил, что распитие спиртного проходило как в доме Халимовой, так и в ее автомобиле. В перечень напитков входили пиво, сидр, слабоалкогольные коктейли и водка. Девочки оставались одни со взрослой знакомой, которая самостоятельно приобретала алкоголь и предлагала его несовершеннолетним. Факты употребления выявили правоохранительные органы, после чего возбудили уголовное дело.

В ходе судебного разбирательства Халимова полностью признала вину и заявила о раскаянии. Эти обстоятельства суд учел как смягчающие. Однако при назначении наказания инстанция приняла во внимание возраст потерпевших, длительность и повторяемость эпизодов, а также то, что речь шла о вовлечении школьниц именно в систематическое употребление спиртного.

Приговор вынесен по совокупности преступлений путем частичного сложения наказаний. Окончательно Халимовой назначено 4 года 2 месяца лишения свободы с отбыванием срока в исправительной колонии общего режима. В суде добавили, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном порядке. 

