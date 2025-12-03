Ледовые переправы ХМАО: график открытия и количество на зимний сезон

На данный момент в восьми районах Югры зарегистрирована 71 ледовая переправа Фото: Алексей Андронов © URA.RU

В ХМАО согласно плану сезонной эксплуатации ледовых переправ предусмотрено поэтапное открытие движения: с 25 декабря — для транспорта массой до 20 тонн, с 10 января — до 30 тонн, с 31 января — до 60 тонн. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС по Югре.

«Фактические сроки и допустимые нагрузки будут корректироваться с учетом мониторинга толщины и структуры льда, метеорологических условий, а также гидрологических характеристик водных объектов (ширина, глубина, скорость течения)», — сказано в сообщении ведомства в официальной группе ВКонтакте. На сегодняшний день в восьми районах ХМАО (Ханты‑Мансийском, Кондинском, Белоярском, Сургутском, Березовском, Советском, Нижневартовском и Октябрьском) зарегистрирована 71 ледовая переправа.