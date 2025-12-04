В 2026 году жители отдаленных сел Ямала получат высокоскоростной интернет

В 2026 году жители Халясавэя, Сеяхи и Щучьего будут обеспечены высокоскоростным интернетом Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В 2026 году жители отдаленных сел Ямала — Халясавэя, Сеяхи и Щучьего — будут обеспечены доступом к высокоскоростному интернету. До Халясавэя проложат оптоволоконный кабель, а в Сеяхе и Щучьем появится сеть LTE. Об этом сообщила пресс-служба окружного правительства.

«В следующем году планируется строительство волоконно‑оптической линии связи до села Халясавэй, а также запуск связи стандарта LTE в Сеяхе и селе Щучье», — сказано на сайте кабмина ЯНАО. В этом году значительно улучшилась связь в Горнокнязевске, Харпе, Ныде, Мужах, районе переправы Салехард — Лабытнанги и селе Горки.

Трасса Надым — Салехард протяженностью 344 километра теперь полностью покрыта связью операторов «МегаФон», «МТС», «Т2» и «Билайн». Водители и пассажиры получили стабильный доступ к телефону, навигации и интернету.

