«Эффект Долиной исключен»: ямальцы стали продавать свои квартиры по новому тренду. Скрин

Ямальцы при продаже квартир стали предупреждать, что «эффекта Долиной» не будет
04 декабря 2025 в 02:34
Ямальцы при продаже квартир в объявлениях стали указывать, что «эффекта Долиной» не будет

Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продавцы квартир в ЯНАО стали добавлять в свои объявления уточнение об отсутствии «эффекта Долиной», гарантируя тем самым, что покупатель не останется без денег и квартиры. Соответствующие комментарии размещены на популярной площадке.

«Квартира подготовлена к продаже, заезжай и живи. „Синдромом Долиной“ не болею», — указано в тексте объявления. Квартира выставлена на продажу в Губкинском по цене пять млн 800 тыс. рублей.

В Новом Уренгое продается двухкомнатная квартира — стоимость объекта недвижимости продавец оценил в восемь млн 900 тыс. рублей. «„Эффект Долиной“ исключен, психически уравновешен», — отмечает он в размещенном объявлении.

Продавец из Нового Уренгоя отмечает, что «эффект Долиной исключен»

Фото: Авито

История с незаконной продажей квартиры Ларисы Долиной дошла до Верховного суда. Теперь есть шанс, что дело пересмотрят: высшая судебная инстанция обнаружила основания для проверки прежних решений. Покупательница Полина Лурье в результате сделки потеряла и деньги, и жилье.

