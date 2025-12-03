Ямальцы при продаже квартир в объявлениях стали указывать, что «эффекта Долиной» не будет Фото: Владимир Андреев © URA.RU

Продавцы квартир в ЯНАО стали добавлять в свои объявления уточнение об отсутствии «эффекта Долиной», гарантируя тем самым, что покупатель не останется без денег и квартиры. Соответствующие комментарии размещены на популярной площадке.

«Квартира подготовлена к продаже, заезжай и живи. „Синдромом Долиной“ не болею», — указано в тексте объявления. Квартира выставлена на продажу в Губкинском по цене пять млн 800 тыс. рублей.

В Новом Уренгое продается двухкомнатная квартира — стоимость объекта недвижимости продавец оценил в восемь млн 900 тыс. рублей. «„Эффект Долиной“ исключен, психически уравновешен», — отмечает он в размещенном объявлении.

1/2 Продавец из Нового Уренгоя отмечает, что «эффект Долиной исключен» Фото: Авито