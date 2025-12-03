Дело Долиной о квартире дошло до верхов: что говорят представители власти о скандале

Долину пригласили в Госдуму на круглый стол объяснить свою позицию по делу с квартирой Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Резонансное дело певицы Ларисы Долиной о незаконной продаже квартиры дошло до Верховного суда. Высшая судебная инстанция страны нашла основания для проверки прежних решений и теперь может пересмотреть дело. В результате спорной сделки покупательница Полина Лурье осталась и без денег, и без квартиры.

Параллельно в Госдуме активно ищут решение проблемы. Депутаты предлагают, например, ввести «период охлаждения» в две недели после сделки, чтобы, если продавец передумаеи, защитить деньги покупателя. Также от Верховного суда ждут четкого разъяснения, которое закроет лазейки для мошенников. Подробные о реакции российских политиков на дело Долиной — в материале URA.RU.

Дело о квартире Долиной оказалось в Верховном суде

Верховный суд России принял к рассмотрению жалобу по делу о квартире Долиной, которую приобрела Полина Лурье. Ранее нижестоящие суды признали договор купли-продажи недействительным, и защита Лурье обжаловала эти решения. Как сообщила ее адвокат Светлана Свириденко, жалоба была направлена в Верховный суд 2 декабря.

Источник в суде уточнил, что разбирательство будет вестись строго в правовом поле с учетом законных интересов обеих сторон. В суде отметили, что, учитывая принципиальную позицию председателя Верховного суда Игоря Краснова по защите прав граждан, спор будет разрешен в соответствии с законом. Накануне, выступая на заседании Совета судей, он призвал судей воздерживаться от решений, которые могут способствовать мошенническим и другим незаконным схемам, и предупредил о жестких мерах в отношении коррумпированных судей. Сегодня ВС России истребовал дело Долиной. Это значит, что один из верховных судей нашел основания для проверки прежних решений и теперь может пересмотреть дело.

«У нас есть статус и полномочия»: Володин призвал найти решение в сложившейся ситуации

Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что в нижней палате парламента сейчас ищут способы решить проблему обмана людей при продаже и покупке квартир. «Люди остались и без денег, и без жилья. У нас есть статус и полномочия, поэтому мы обязаны искать решения, которые помогут выйти из этой ситуации. Прошу профильные комитеты не оставаться в стороне и активно заняться этой темой», — отметил он.

Даванков сравнил схему Долиной с делом журналиста, которому подбросили наркотики

Зампредседателя Госдумы Вячеслав Даванков сообщил, что фракция «Новые люди» обратилась в Верховный суд с целью получить разъяснении по делу Долиной. Депутаты предложили закрепить норму, по которой в ситуациях, когда добросовестный покупатель лишается приобретенной квартиры из ‑за действий мошенников, ему должна компенсироваться ее стоимость.

По словам Даванкова, история с возвратом недвижимости певице перекликается с делом журналиста Ивана Голунова, которому в 2019 году полицейские подбросили наркотики. Тогда, подчеркнул он, восстановить справедливость удалось лишь под давлением широкой общественной реакции: с Голунова сняли все обвинения, а недобросовестные сотрудники правоохранительных органов были осуждены за превышение должностных полномочий, фальсификацию доказательств и незаконный оборот наркотиков.

«Люди по-настоящему боятся покупать квартиры на вторичном рынке. […] Граждане действительно ощущают, что каждый может оказаться потерпевшим в подобной истории. В последний раз подобные настроения я помню во время дела Голунова: тогда многие почувствовали, что им могут просто подбросить наркотики, и они станут обвиняемыми», — заявил Даванков.

Долину пригласили в Госдуму объяснить свою позицию

Ларису Долину пригласили в Госдуму на круглый стол, который будет посвящен защите покупателей жилья на вторичном рынке. Как объяснил депутат Дмитрий Свищев, ее хотят выслушать и дать возможность публично объяснить свою позицию.

«Придет она или нет — это ее право. Нам важно понять, что именно произошло, услышать ее точку зрения. Хочется разобраться, как работает эта схема и почему суд принял решение в ее пользу. Может быть, она расскажет о фактах, о которых мы не знаем», — заявил Свищев.

По его словам, история с продажей квартиры Долиной вызвала большой общественный резонанс. Недобросовестные продавцы стали обманывать людей по «схеме Долиной», которая уже используется не только на рынке недвижимости, но и при продаже автомобилей. Депутат предупредил, что ситуация может выйти из-под контроля, поэтому этой проблеме нужно уделить особое внимание.

По «делу Долиной» есть только два решения

Как заявил депутат Госдумы Сергей Гаврилов, выходов из ситуации с квартирой Долиной только два. Во-первых, необходимо, чтобы Верховный суд дал официальное разъяснение, которое навсегда закрепит единый подход для всех судов. Согласно этому подходу, правило двусторонней реституции при отмене сделки должно трактоваться неукоснительно: если продавец оспорил договор и вернул себе квартиру, он обязан в полном объеме вернуть покупателю все уплаченные за нее средства.

Во-вторых, потребуются точечные, но существенные изменения в законодательстве. Главной новеллой может стать введение так называемого «периода охлаждения» для сделок с недвижимостью. В рамках этой процедуры денежные средства покупателя будут временно блокироваться на специальном счете на этапе регистрации перехода права собственности. Этот период, по мнению парламентария, даст продавцу, особенно если он является пожилым человеком, время для обдумывания и окончательного принятия решения, а также станет серьезным препятствием для мошенников, которые стремятся к мгновенному обналичиванию денег.

Аналогичное мнение выразил глава комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков. В разговоре с URA.RU он заявил, что «период охлаждения» может составить ориентировочно до двух недель после совершения сделки. В этот срок продавец, включая пожилых собственников, сможет официально подтвердить свое согласие либо заявить, что договор был заключен по неосторожности или под давлением. Порядок защиты в таких случаях будет закреплен в законе. Если за две недели претензий не поступит, квартира должна окончательно переходить добросовестному покупателю.

Аксаков отметил, что полностью обезопасить одновременно и продавца, и покупателя невозможно, поскольку мошенники нередко пользуются статусом «добросовестной стороны» и выигрывают суды. Поэтому решения, по его словам, должны быть взвешенными, с учетом судебной практики и рисков злоупотреблений. По его словам, конкретные предложения планируется сформулировать до конца декабря, а принять поправки могут уже в 2026 году.

Депутат Останина отказалась верить в невменяемость Долиной

Председатель комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина заявила, что не верит в невменяемость Ларисы Долиной, напомнив, что та продолжает давать концерты. Она назвала ситуацию с квартирой певицы исключительной и несправедливой, подчеркнув, что добросовестный покупатель не должен страдать из ‑за мошеннических схем.

Останина вместе с депутатом Алексеем Корниенко направила обращения в Верховный суд и Минюст с предложением выработать единые правила для сделок с вторичным жильем. По их мнению, прецедент по «делу Долиной» ослабляет защиту добросовестных приобретателей и провоцирует рост судебных споров.

Зюганов: суд должен защищать только честных покупателей

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов в интервью URA.RU четко обозначил свою позицию по резонансным делам о возврате проданного жилья. По его мнению, государство должно вставать на сторону добросовестных граждан, которые законно приобрели недвижимость, а не на сторону тех, кто, получив деньги, пытается через суд вернуть квартиру, используя спорные схемы.

«У меня давно сформировалась эта позиция. Всегда надо становиться на сторону тех, кто строил, кто занимал, кто законно приобретал, а не мошенников», — заявил политик. При этом он отметил, что для наведения порядка в этой сфере недостаточно какого-то одного решения, намекая на необходимость комплексного подхода к проблеме.

Россияне массово осудили Долину из-за дела о продаже квартиры

Многие жители России осудили поступок Ларисы Долиной в связи с ситуацией вокруг ее квартиры. Певица, которая прошлым летом стала жертвой мошенников, продала свою квартиру в районе Хамовники за 112 миллионов рублей. Однако позже выяснилось, что эта сделка была незаконной.