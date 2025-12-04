Логотип РИА URA.RU
Пермякам рассказали об аномалиях погоды в декабре

Синоптик Шихов: декабрь в Прикамье будет аномально теплым и бесснежным
04 декабря 2025 в 07:15
Жителям региона не стоит рассчитывать на обильные осадки до конца года

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Декабрь в Пермском крае ожидается теплее климатической нормы и с малым количеством осадков. Такой прогноз дает доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов. По его данным, несмотря на аномальное тепло, текущий декабрь будет все же холоднее прошлогоднего.

«Средняя температура воздуха в первый зимний месяц превысит климатическую норму на 2-3 градуса. Долгосрочные перспективы пока достаточно неопределенные, потому что регион будет находиться в зоне температурных контрастов из Сибири и Европейской территории России», — написал эксперт в своем telegram-канале.

По прогнозу Шихова, в первую неделю декабря осадков в регионе практически не будет, а весь месяц в целом станет малоснежным. К новогодним праздникам высота снежного покрова в Прикамье составит около 20 см.

Существенное похолодание ожидается 5 декабря: на северо-востоке края температура может опуститься до -10 градусов. На 6–7 декабря синоптик прогнозирует умеренные снегопады. В ночные часы столбики термометров могут показывать до -15 градусов на юге региона и до -25 градусов на севере.

