Пермякам рассказали об аномалиях погоды в декабре
Жителям региона не стоит рассчитывать на обильные осадки до конца года
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Декабрь в Пермском крае ожидается теплее климатической нормы и с малым количеством осадков. Такой прогноз дает доктор географических наук, профессор ПГНИУ Андрей Шихов. По его данным, несмотря на аномальное тепло, текущий декабрь будет все же холоднее прошлогоднего.
«Средняя температура воздуха в первый зимний месяц превысит климатическую норму на 2-3 градуса. Долгосрочные перспективы пока достаточно неопределенные, потому что регион будет находиться в зоне температурных контрастов из Сибири и Европейской территории России», — написал эксперт в своем telegram-канале.
По прогнозу Шихова, в первую неделю декабря осадков в регионе практически не будет, а весь месяц в целом станет малоснежным. К новогодним праздникам высота снежного покрова в Прикамье составит около 20 см.
Существенное похолодание ожидается 5 декабря: на северо-востоке края температура может опуститься до -10 градусов. На 6–7 декабря синоптик прогнозирует умеренные снегопады. В ночные часы столбики термометров могут показывать до -15 градусов на юге региона и до -25 градусов на севере.
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!