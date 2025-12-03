В Перми разработали уникальный мобильный агрегат для защиты рудников

Оборудование планируют использовать при прорывах воды в подземные выработки Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Ученые Пермского национального исследовательского политехнического университета (ПНИПУ) и специалисты АО «ВНИИ Галургии» создали мобильный агрегат для ускорения ликвидации аварий в калийных шахтах. Об этом этом URA.RU рассказали в пресс‑службе вуза. Новое оборудование, по данным разработчиков, не имеет аналогов в России.

«При прорыве воды в подземные выработки рабочие вынуждены вручную создавать защитные перемычки с помощью отбойных молотков, работая в условиях постоянного притока воды и угрозы обвалов. Наши ученые <...> разработали мобильный агрегат для механизации этого процесса. Технология минимизирует ручной труд и значительно ускоряет монтажные работы», — пояснили собеседники агентства.

В ПНИПУ объяснили, что калийные рудники постоянно находятся в зоне риска из ‑за геологического строения месторождений. Соль в выработках при контакте с водой растворяется, образуется рассол, который заполняет пустоты и расширяет трещины. Это ослабляет опорные целики, выполняющие роль несущих конструкций кровли, и может приводить к обрушениям и появлению новых каналов притока воды.

По данным ученых, в таких условиях развивается цепная аварийная ситуация. Вода быстро заполняет горные выработки, возникает угроза для шахтеров и техники, а на поверхности возможна просадка грунта. Для сдерживания потока необходимо как можно быстрее возвести прочные перемычки, однако ручное бурение и подготовка поверхностей занимают много времени и требуют работы людей в опасной зоне.