В ЯНАО за буксировку тюбингов с пассажирами водителям грозит лишение свободы

Из‑за глубокой посадки пассажир на тюбинге не может тормозить или менять направление Фото: Александр Елизаров © URA.RU

Госавтоинспекция ЯНАО предупредила водителей, планирующих буксировать тюбинги с пассажирами, что за это предусмотрена административная ответственность. А в случае, если опасное развлечение приведет к тяжелым травмам или гибели человека, наступает уголовная ответственность.

«Даже если такое развлечение обойдется без ущерба для здоровья катающегося, водителя будет ждать административная ответственность. В случае если такие развлечения приведут к тяжким телесным повреждениям или смерти человека, то наступает уже уголовная ответственность, вплоть до реального лишения свободы», — сообщается на официальном сайте УМВД по ЯНАО.