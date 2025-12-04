В ЯНАО за буксировку тюбингов с пассажирами водителям грозит лишение свободы
Из‑за глубокой посадки пассажир на тюбинге не может тормозить или менять направление
Фото: Александр Елизаров © URA.RU
Госавтоинспекция ЯНАО предупредила водителей, планирующих буксировать тюбинги с пассажирами, что за это предусмотрена административная ответственность. А в случае, если опасное развлечение приведет к тяжелым травмам или гибели человека, наступает уголовная ответственность.
«Даже если такое развлечение обойдется без ущерба для здоровья катающегося, водителя будет ждать административная ответственность. В случае если такие развлечения приведут к тяжким телесным повреждениям или смерти человека, то наступает уже уголовная ответственность, вплоть до реального лишения свободы», — сообщается на официальном сайте УМВД по ЯНАО.
В отличие от обычных санок, тюбинг не дает пассажиру возможности тормозить или корректировать направление движения: из ‑за глубокой посадки ноги не достают до снега, а рулевого управления попросту нет. При резком повороте автомобиля тюбинг по закону инерции продолжает движение по прямой, что нередко приводит к столкновениям и тяжелым травмам.
Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!