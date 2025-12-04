Украина атаковала Россию почти 80 беспилотниками
04 декабря 2025 в 09:30
Срочная новость
Фото: © URA.RU
В ходе ночных действий российские средства противовоздушной обороны уничтожили 76 украинских беспилотных аппаратов. Об этом сообщило Министерство обороны РФ. Конкретные регионы пока не раскрываются.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал