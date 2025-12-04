Стало известно, сколько рискует потерять Европа при конфискации российских активов
Конфискация активов России может стоить ЕС 190 миллиардов долларов инвестиций
Фото: Создано в Midjourney © URA.RU
Страны Евросоюза могут потерять не менее 190 миллиардов долларов прямых инвестиций в российскую экономику в случае конфискации замороженных активов России. Такие расчеты основы на данных национальных статистических служб.
«Если эти средства будут конфискованы в рамках предложения ЕС, то Евросоюз, согласно последним данным на 2024 год, может лишиться как минимум 190 миллиардов долларов», — анализирует РИА Новости данные национальных статистических служб.
Наиболее крупные потери грозят Кипру, Германии, Нидерландам, Франции и Италии. Сумма потенциальных ответных мер может быть существенно больше за счет средств, заблокированных на специальных счетах типа «С».
Вывод таких капиталов возможен только по решению правительственной комиссии РФ. В настоящее время в бельгийском Euroclear заблокировано российских активов примерно на 209 миллиардов долларов.
Замороженные российские активы за рубежом, объем которых оценивается примерно в 280 млрд долларов, были заблокированы странами Запада еще в 2022 году в рамках санкций, при этом крупнейшая их часть размещена в бельгийском депозитарии Euroclear. На фоне инициатив Еврокомиссии использовать эти средства или доходы от них для помощи Украине. Госдума в ноябре 2025 года призвала правительство подготовить ответные меры, а российские власти заявили о готовности задействовать замороженные в РФ активы нерезидентов из недружественных стран.
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.