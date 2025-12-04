Стало известно, сколько рискует потерять Европа при конфискации российских активов

Конфискация активов России может стоить ЕС 190 миллиардов долларов инвестиций Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Страны Евросоюза могут потерять не менее 190 миллиардов долларов прямых инвестиций в российскую экономику в случае конфискации замороженных активов России. Такие расчеты основы на данных национальных статистических служб.

«Если эти средства будут конфискованы в рамках предложения ЕС, то Евросоюз, согласно последним данным на 2024 год, может лишиться как минимум 190 миллиардов долларов», — анализирует РИА Новости данные национальных статистических служб.

Наиболее крупные потери грозят Кипру, Германии, Нидерландам, Франции и Италии. Сумма потенциальных ответных мер может быть существенно больше за счет средств, заблокированных на специальных счетах типа «С».

Вывод таких капиталов возможен только по решению правительственной комиссии РФ. В настоящее время в бельгийском Euroclear заблокировано российских активов примерно на 209 миллиардов долларов.