Пленный рассказал о крайне жестоком приказе «азовцам»*

По словам пленного, боевиков заставляли идти, а не бежать, не обращая внимания на мины

Украинские военнослужащие подорвались на минном поле после того, как им было приказали преодолеть его бегом до места позиций. Об этом сообщил пленный военнослужащий 3-й отдельной штурмовой бригады «Азов» (группировка запрещена в РФ и признана террористической) Андрей Прытов.

По словам пленного, от места выгрузки до линии размещения их подразделения оставалось около 10 километров. На отдельных участках маршрут был заминирован. «Нас вынуждали не двигаться пешком, а бежать, игнорируя растяжки и мины, на которых некоторые военнослужащие подрывались», — цитирует его ТАСС. Прытов уточнил, что по прибытии на указанную позицию обнаружил, что она полностью уничтожена, а работы по ее восстановлению велись в ночное время.

По его словам, в плен он сдался после того, как его, в качестве наказания за оказание помощи раненым, в одиночку направили на восстановление уничтоженной позиции. Пленный заявил, что военнослужащие ВС РФ эвакуировали его в безопасный район, предоставили необходимую медицинскую помощь и обеспечили его чистой одеждой.

