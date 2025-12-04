Власти Индии разместили плакаты с Путиным и Моди на улицах Нью-Дели перед визитом Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Центральные улицы Нью-Дели украсили плакатами с изображениями президента России Владимира Путина и премьер-министром Индии Нарендры Моди перед визитом российского лидера. Об этом сообщает корреспондент URA.RU из индийской столицы.

«Портреты Владимира Путина разместили в центре индийской столицы, а на крупных баннерах он изображён вместе с Нарендрой Моди. Все изображения сопровождают надписи на двух языках — русском и хинди», — передает корреспондент URA.RU.

В городе введены усиленные меры безопасности, а некоторые улицы будут перекрыты на время визита. Подготовка включает украшение города флагами обеих стран и работу коммунальных служб.

