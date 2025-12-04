За ночь ВСУ совершили 76 атак беспилотниками на регионы России
04 декабря 2025 в 09:23
Срочная новость
Фото: © URA.RU
Минувшей ночью российские средства противовоздушной обороны уничтожили 76 украинских беспилотных летательных аппаратов в воздушном пространстве над несколькими регионами страны. Об этом сообщили в Министерстве обороны РФ.
Подписаться
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.
Комментарии (0)
Комментариев нет
Следующий материал