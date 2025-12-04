В ЯНАО дед прикарманил три миллиона рублей, полученных после гибели сына на СВО

У деда трое внуков, которым и полагались эти деньги Фото: Игорь Пантин © URA.RU

В Ноябрьске (ЯНАО) суд взыскал единовременную социальную выплату в размере трех млн рублей в пользу членов семьи погибшего участника специальной военной операции. Ранее эти деньги единолично получил его отец, несмотря на наличие у погибшего трех несовершеннолетних детей. Об этом сообщила окружная прокуратура.