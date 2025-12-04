В ЯНАО дед прикарманил три миллиона рублей, полученных после гибели сына на СВО
У деда трое внуков, которым и полагались эти деньги
В Ноябрьске (ЯНАО) суд взыскал единовременную социальную выплату в размере трех млн рублей в пользу членов семьи погибшего участника специальной военной операции. Ранее эти деньги единолично получил его отец, несмотря на наличие у погибшего трех несовершеннолетних детей. Об этом сообщила окружная прокуратура.
«Установлено, что родственник погибшего участника СВО, достоверно зная о наличии у умершего трех несовершеннолетних детей, единолично получил социальную выплату в размере трех млн рублей», — говорится в сообщении надзорного органа. Суд решил иначе: деньги должны быть распределены между родственниками погибшего, включая его несовершеннолетних детей.
