В клинике ЯНАО деньги ОМС потратили на ремонт колодца

В Красноселькупском районе (ЯНАО) экс-руководитель клиники в 2024 году потратил средства ОМС на оплату демонтажа колодца, а также на выплату командировочных. Об этом сообщают в окружной прокуратуре.

«Установлено, что в 2024 году вопреки требованиям закона ГБУЗ ЯНАО „Красноселькупская ЦРБ“ за счет средств обязательного медицинского страхования произведены расходы на оплату контракта на выполнение работ по демонтажу теплового колодца, а также на возмещение командировочных расходов работнику», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО. По данным источника, бывший главврач больницы привлечен к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств.