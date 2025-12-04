Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Происшествия

В клинике ЯНАО деньги ОМС потратили на ремонт колодца

04 декабря 2025 в 10:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Бывший главврач потратил деньги медстрахования на ремонтные работы

Бывший главврач потратил деньги медстрахования на ремонтные работы

Фото: Илья Московец © URA.RU

В Красноселькупском районе (ЯНАО) экс-руководитель клиники в 2024 году потратил средства ОМС на оплату демонтажа колодца, а также на выплату командировочных. Об этом сообщают в окружной прокуратуре. 

«Установлено, что в 2024 году вопреки требованиям закона ГБУЗ ЯНАО „Красноселькупская ЦРБ“ за счет средств обязательного медицинского страхования произведены расходы на оплату контракта на выполнение работ по демонтажу теплового колодца, а также на возмещение командировочных расходов работнику», — говорится в сообщении прокуратуры ЯНАО. По данным источника, бывший главврач больницы привлечен к административной ответственности за нецелевое использование бюджетных средств. 

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в ЯНАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Округ белых ночей», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал