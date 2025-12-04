В Пермском крае продолжает дешеветь бензин

Наиболее существенный рост за неделю зафиксирован на дизельное топливо Фото: Роман Наумов © URA.RU

В Пермском крае с 25 ноября по 1 декабря средняя стоимость литра автомобильного бензина составила 63 рубля 81 копейку. Это на 13 копеек меньше показателя предыдущей недели, когда цена достигала 63 рублей 94 копеек.

«Согласно статистике, бензин марки АИ-92 подешевел на 15 копеек и продавался по 65 рублей 81 копейку за литр. Цена АИ-95 снизилась на 12 копеек, до 60 рублей 87 копеек. В то же время бензин АИ-98, напротив, подорожал на 10 копеек — его стоимость выросла до 89 рублей 31 копейки за литр. Наиболее существенный рост за неделю зафиксирован на дизельное топливо. Его цена увеличилась на 22 копейки и достигла 75 рублей 45 копеек за литр», — говорится в отчете на официальном сайте Росстата.

За указанный период снижение стоимости автомобильного бензина наблюдалось в 45 регионах страны. Наибольшее удешевление отмечено в Республике Хакасия, где цены сократились на 10,1%.

