Пермский экономист дала советы, как сэкономить на новогоднем шоппинге

Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Жителям Перми рекомендуют не делать необдуманных покупок в декабре. Перед Новым годом цены даже со скидками намного выше, чем будут в январе. Советами по праздничной экономии с URA.RU поделилась старший преподаватель кафедры «Экономика и финансы» Пермского Политеха Юлия Стародумова.

«В предвкушении праздника и волшебства люди менее рациональны в тратах и подвержены импульсивным покупкам. Ритейлеры этим пользуются и применяют хитрую стратегию. Чтобы в декабре якобы „скинуть“ цены на 50%, они в ноябре их завышают», — отметила экономист.

Чтобы не переплатить на новогодних распродажах, экономист рекомендует отслеживать цены. Для этого можно использовать специальное приложение, которое показывает историю изменения стоимости товаров. Если на ценнике написана скидка, но цена такая же как пару недель назад, стоит задуматься о покупке. «Приобретать товар имеет смысл, если вы его планировали купить. Не поддавайтесь на предложения ради самих предложений», — отметила Юлия Стародумова.

Собеседница агентства не рекомендует покупать товары по акции «1+1=3». Такие предложения чаще всего распространяются на неходовой товар. От подарочных наборов тоже стоит отказаться, потому что в них чаще всего собирают неликвидные товары или продукты с истекающим сроком годности. Лучше сравнивать цены в гипермаркетах и придомовых магазинах, так как стоимость может отличаться, отметила экономист.

Преподаватель Пермского Политеха добавила, что масштабный шоппинг стоит перенести на начало января, когда цены снизятся. Это происходит по нескольким причинам. Во-первых, сезонные товары, такие как гирлянды, подарочные наборы, календари, упаковка и костюмы, уже никому не нужны. Во-вторых, склады нужно освобождать от сезонных товаров, потому что затраты на хранение очень велики. В-третьих, магазины избавляются от излишков. Часто ритейлеры закупают больше, чем могут продать. В-четвертых, скидками магазины стимулируют пермяков покупать товары, так как после Нового года денег у горожан остается немного.