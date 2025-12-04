В Перми изменили сроки открытия улицы Карпинского

Ранее сообщалось о техническом запуске до конца 2025 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Правительство Пермского края опубликовало распоряжение регионального министерства транспорта о введении временных ограничений движения на участке улицы Карпинского, находящемся в стадии реконструкции, между улицей Мира и шоссе Космонавтов. Документ подписан 3 декабря заместителем руководителя ведомства Максимом Михеевым.

«Для всех видов транспорта вводится ограничение движения с 00:00 6 декабря 2025 года до 00:00 1 мая 2026 года. Уточняется, что данная мера необходима для обеспечения безопасности при выполнении строительно-монтажных работ по реконструкции. Подрядной организацией выступает ООО „АБЗ-Дорстрой“», — говорится в распоряжении.

Ранее власти заявляли, что работы на объекте приближаются к завершению, а технический запуск движения ожидается до конца 2025 года. Кроме того, в контракте, который планируется в ближайшее время заключить сроком на полгода с подрядчиком по обслуживанию трамвайных маршрутов, отдельно оговорено, что трамваи № 12 продолжат следовать по действующей трассе — от школы № 107 до «Пермской ярмарки».

В пресс-службе краевого правительства «Новому компаньону» пояснили, что на реконструируемом отрезке будут действовать точечные ограничения в тех местах, где продолжатся работы. Полное закрытие движения не предусмотрено: распоряжение фактически закрепляет за подрядчиком рабочую зону на объекте. Техническое открытие движения подразумевает запуск транспорта по временной схеме на период завершения всех оставшихся работ, которые будут вестись параллельно, по аналогии с организацией движения на улице Крисанова.