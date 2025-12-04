Пермяки через Мax могут общаться с управляющими компаниями

В мессенджере можно отправить заявку в «аварийку» Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

В Пермском крае в мессенджере Мax созданы домовые чаты. В них жители многоквартирных домов могут обсудить проблемы и вопросы не только между собой, но и с представителем управляющей компании. Об этом сказано на сайте правительства Пермского края.

«В Пермском крае для жителей многоквартирных домов созданы официальные домовые чаты в национальном мессенджере Мax с управляющими организациями. Переход в новое приложение проводится разработчиками приложения совместно с Минстроем России, при участии всех регионов страны и управляющих организаций», — сказано на сайте краевого правительства.

В министерстве строительства России уточнили, что в мессенджере есть полезные для жителей многоквартирных домов отраслевые сервисы. При этом информация в чатах защищена от атаки мошенников. Кроме общения с представителями управляющей компании в чатах жильцы могут обсудить с соседями вопросы о доме, запланировать и организовать общее собрание собственников квартир, направить заявки в аварийно-диспетчерскую службу. Доступ к домовому чату в мессенджере можно получить через приложение «Госуслуги.Дом». Оба мобильных приложения бесплатны для Android и iOS и доступны для скачивания в магазинах приложений.

