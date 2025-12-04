В Перми судия Хабенского ставит спектакль о Владимире Маяковском и Лиле Брик

Спектакль «Флейта, Облако и Лиля» по мотивам произведений Владимира Маяковского ставит в Перми студия «Оперение/Соль», основанная народным артистом РФ Константином Хабенским. Авторы считают, что это будет одна из самых эмоциональных премьер 2026 года.

«Это не документальная реконструкция и не попытка воссоздать реальные отношения Владимира Маяковского и Лили Брик. Мы берем за основу их непростую связь, две великие поэмы — „Облако в штанах“ и „Флейта-позвоночник“, а также фрагменты их переписки, чтобы создать высказывание о человеке, истерзанном нелюбовью», — объясняют замысел авторы.

Маяковского в постановке режиссер Михаил Шибанов показывает в двух ипостасях: в первом варианте он пишет письма, во втором говорит голосом поэм. История по замыслу труппы расскажет о том, как огромная, сильная личность может оказаться внутренне хрупкой; до какого исступления может довести человека безответная любовь; как рушатся вера, надежда и сама жизнь — если внутри слишком много боли. Премьера спектакля «Флейта, Облако и Лиля» запланирована на июнь 2026 года.