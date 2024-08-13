Задержанный ФСБ экс-глава структуры мэрии Челябинска предстанет перед судом

Задержанный ФСБ бывший руководитель МБУ «Геоцентр» мэрии Челябинска Александр Степанов, обвиняемый в злоупотреблении должностными полномочиями, предстанет перед судом. Как сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона, его дело рассмотрит Советский райсуд.
«Прокуратура области утвердила обвинительное заключение по делу бывшего директора МБУ „Геоцентр“ по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). Уголовное дело направлено в Советский районный суд Челябинска для рассмотрения по существу», — сообщили URA.RU в пресс-службе прокуратуры региона.
Там отметили, что также в Арбитражном суде рассмотрено дело о заключении контрактов между МБУ «Геоцентр» и ООО «Стройторг», завышение которых и стало поводом для уголовного дела. Договоры по иску прокуратуры были признаны недействительны.
Степанов был задержан в середине августа 2023 года сотрудниками УФСБ по региону. Его обвинили в злоупотреблении должностных полномочий. По версии следствия, топ-менеджер подписал 22 контракта с аффилированной компанией «Стройторг» на общую сумму 11,3 млн рублей. При этом стоимость контрактов была явно завышена.
По версии следствия, своими действиями Степанов причинил материальный ущерб администрации Челябинска на общую сумму 5,7 млн рублей. К списку нарушений добавилось и то, что подрядчик был определен без проведения конкурсных процедур и являлся единственным участником закупки. Предметом его работ было обустройство пункта полиции на улице Габдуллы Тукая. Сам же Степанов на предъявленные обвинения заявил, что закон не нарушал, и считает себя добросовестным работником.
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