Самый счастливый мэр России из ХМАО празднует День обнимашек. Видео
День объятий отпраздновал глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, которого в народе называют самым довольным жизнью мэром России, празднует День объятий. Маненков опубликовал в своих социальных сетях позитивный видеоролик с объятиями.
«Сегодня мы отмечаем Международный день объятий — праздник, который объединяет людей в искреннем проявлении заботы и любви. В наш динамичный век, полный стремительных скоростей и цифровых коммуникаций, простота и искренность человеческого прикосновения обретают особую ценность. Искреннее объятие способно согреть, утешить и выразить больше, чем слова», — подписал публикацию Маненков.
Глава района поделился с подписчиками, что особенно ценны для него объятия с детьми. Маненков неоднократно говорил, что у него более семи тысяч внуков — это все детское население Белоярского.
Видео: telegram-канал Сергея Маненкова, https://t.me/sp_manenkov/7135
Что случилось в ХМАО? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Ханты, деньги, нефтевышки», чтобы узнавать все новости первыми!