День объятий отпраздновал глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков Фото: Анна Майорова © URA.RU

Глава Белоярского района ХМАО Сергей Маненков, которого в народе называют самым довольным жизнью мэром России, празднует День объятий. Маненков опубликовал в своих социальных сетях позитивный видеоролик с объятиями.

«Сегодня мы отмечаем Международный день объятий — праздник, который объединяет людей в искреннем проявлении заботы и любви. В наш динамичный век, полный стремительных скоростей и цифровых коммуникаций, простота и искренность человеческого прикосновения обретают особую ценность. Искреннее объятие способно согреть, утешить и выразить больше, чем слова», — подписал публикацию Маненков.

Глава района поделился с подписчиками, что особенно ценны для него объятия с детьми. Маненков неоднократно говорил, что у него более семи тысяч внуков — это все детское население Белоярского.