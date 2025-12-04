Перспектива сохранить главу района вызвала конфликт элит Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Власти ХМАО столкнулись с неожиданным побочным эффектом от грядущей мунреформы. В Октябрьском районе нашлись противники сохранения главы муниципалитета Сергея Заплатина на время переходного периода — еще на два года сверх срока полномочий. В распоряжении URA.RU оказалось открытое письмо, которое жители намерены распространить в соцсетях.

«Депутаты Думы Октябрьского района открыто заявляют о неэффективности работы главы. Вместо объединения усилий для решения проблем, идёт постоянное перекладывание ответственности. Инсайдеры сообщают, что депутаты намерены официально признать деятельность главы неэффективной за 2025 год», — указано в документе.

Критики Заплатина в открытом письме отмечают «падение рейтинга муниципалитета, проблемы с коммунальными сетями и преследование глав поселений, отстаивающих интересы жителей, а не мэра». Жители в соцсетях открыто выступают с поддержкой опального главы Октябрьского Владислава Сенченкова, который стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий, когда не смог построить дорогу (по его словам, у муниципалитета не было на нее денег).

Также противники сохранения Заплатина винят его в развале управленческой команды. Тем не менее, собеседники URA.RU в правительстве Югры отмечают, что пока предпосылок по замене Заплатина на время проведения мунреформы нет. Официальные комментарии на момент публикации новости не поступили.