Действующий глава территории в Пермском крае поборется за переизбрание

По результатам работы конкурсной комиссии на должность главы Карагайского муниципального округа (Пермский край) выдвинуты два кандидата. Это действующий руководитель округа Василий Нечаев и директор Центра обеспечения сельских территорий Вячеслав Югов.

«Они представят свои программы развития округа на заседании думы, запланированном на 15 декабря. По итогам рассмотрения представленных программ депутаты примут решение об избрании главы муниципального образования», — сообщает telegram-канал «На местах».