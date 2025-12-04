Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Действующий глава территории в Пермском крае поборется за переизбрание

В Карагае Пермского края определились с кандидатами на должность главы округа
04 декабря 2025 в 12:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Конкуренцию Василию Нечаеву составит директор Центра обеспечения сельских территорий Вячеслав Югов

Конкуренцию Василию Нечаеву составит директор Центра обеспечения сельских территорий Вячеслав Югов

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

По результатам работы конкурсной комиссии на должность главы Карагайского муниципального округа (Пермский край) выдвинуты два кандидата. Это действующий руководитель округа Василий Нечаев и директор Центра обеспечения сельских территорий Вячеслав Югов.

«Они представят свои программы развития округа на заседании думы, запланированном на 15 декабря. По итогам рассмотрения представленных программ депутаты примут решение об избрании главы муниципального образования», — сообщает telegram-канал «На местах». 

Ранее URA.RU сообщало о том, что депутаты Кишертской думы приняли решение о продлении полномочий нынешнего руководителя территории — Натальи Колобовой. В борьбе за пост главы муниципалитета с ней конкурировала Оксана Кобякова, занимающая должность начальника управления экономики администрации округа.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!

Подписаться
Следующий материал