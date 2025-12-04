Действующий глава территории в Пермском крае поборется за переизбрание
Конкуренцию Василию Нечаеву составит директор Центра обеспечения сельских территорий Вячеслав Югов
По результатам работы конкурсной комиссии на должность главы Карагайского муниципального округа (Пермский край) выдвинуты два кандидата. Это действующий руководитель округа Василий Нечаев и директор Центра обеспечения сельских территорий Вячеслав Югов.
«Они представят свои программы развития округа на заседании думы, запланированном на 15 декабря. По итогам рассмотрения представленных программ депутаты примут решение об избрании главы муниципального образования», — сообщает telegram-канал «На местах».
Ранее URA.RU сообщало о том, что депутаты Кишертской думы приняли решение о продлении полномочий нынешнего руководителя территории — Натальи Колобовой. В борьбе за пост главы муниципалитета с ней конкурировала Оксана Кобякова, занимающая должность начальника управления экономики администрации округа.
