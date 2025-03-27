27 марта 2025

Мэр Тюмени стал одним из первых посетителей Музея воды

© Служба новостей «URA.RU»
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Афанасьеву очень понравился первый в Сибири Музей воды
Афанасьеву очень понравился первый в Сибири Музей воды Фото:

В водонапорной башне на улице Орджоникидзе в Тюмени открылся первый в Сибири Музей воды. Одним из его первых посетителей стал мэр города Максим Афанасьев. Он оценил новое пространство и поблагодарил создателя музея.

«Стал одним из первых гостей нового Музея воды. Мне очень понравилось пространство. История первого в Сибири водопровода отражена полностью и интересно… Я благодарю генерального директора компании „Росводоканал Тюмень“ Ольгу Сарбаеву за идею и реализацию проекта», — написал Афанасьев в своем telegram-канале.

По его словам, музей способен рассказать истории развития города и людей, которые принимали в нем участие. Глава Тюмени отмечает, что новое пространство создано с любовью. Он надеется, что тюменцы будут и дальше формировать уникальные проекты.

Помимо этого, с открытием Музея воды горожан поздравил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Он отметил значимость этого события для популяризации профессий сферы ЖКХ, а также для повышения эффективности использования воды.

В Тюмени в водонапорной башне открыли первый в Сибири «Музей воды» и молодежную резиденцию. Одной из фишек нового общественного пространства станет бесплатная смотровая, расположенная на последнем этаже объекта. Что находится внутри отреставрированной башни — в фоторепортаже URA.RU.

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В водонапорной башне на улице Орджоникидзе в Тюмени открылся первый в Сибири Музей воды. Одним из его первых посетителей стал мэр города Максим Афанасьев. Он оценил новое пространство и поблагодарил создателя музея. «Стал одним из первых гостей нового Музея воды. Мне очень понравилось пространство. История первого в Сибири водопровода отражена полностью и интересно… Я благодарю генерального директора компании „Росводоканал Тюмень“ Ольгу Сарбаеву за идею и реализацию проекта», — написал Афанасьев в своем telegram-канале. По его словам, музей способен рассказать истории развития города и людей, которые принимали в нем участие. Глава Тюмени отмечает, что новое пространство создано с любовью. Он надеется, что тюменцы будут и дальше формировать уникальные проекты. Помимо этого, с открытием Музея воды горожан поздравил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Ирек Файзуллин. Он отметил значимость этого события для популяризации профессий сферы ЖКХ, а также для повышения эффективности использования воды. В Тюмени в водонапорной башне открыли первый в Сибири «Музей воды» и молодежную резиденцию. Одной из фишек нового общественного пространства станет бесплатная смотровая, расположенная на последнем этаже объекта. Что находится внутри отреставрированной башни — в фоторепортаже URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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