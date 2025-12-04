Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Путин: РФ не согласилась с частью пунктов мирного плана США по Украине

04 декабря 2025 в 12:20
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Обсуждение пунктов плана - сложная работа, заявил Путин

Обсуждение пунктов плана - сложная работа, заявил Путин

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Москва выразила несогласие с отдельными пунктами мирного плана США по украинскому урегулированию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

«Россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа», — заявил Путин. Сделал он это во время интервью India Today.

Ранее Путин уже заявлял, что Россия готова к мирным переговорам по Украине, но настаивает на предметном обсуждении всех деталей предлагаемого плана. Помимо этого он отмечал, что инициатива президента США Дональда Трампа была доработана и расширена до 28 пунктов.

Продолжение после рекламы

Мирный план США может содержать ряд положений, касающихся вступления Украины в НАТО, выборов в стране. Также в нем указаны размещения войск Североатлантического альянса и статуса Крыма, Донецка и Луганска. Об этом сообщало Reuters.

Материал из сюжета:

Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал