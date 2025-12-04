Путин: РФ не согласилась с частью пунктов мирного плана США по Украине
Обсуждение пунктов плана - сложная работа, заявил Путин
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Москва выразила несогласие с отдельными пунктами мирного плана США по украинскому урегулированию. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
«Россия не согласилась с какими-то пунктами мирных предложений США по Украине, но это сложная работа», — заявил Путин. Сделал он это во время интервью India Today.
Ранее Путин уже заявлял, что Россия готова к мирным переговорам по Украине, но настаивает на предметном обсуждении всех деталей предлагаемого плана. Помимо этого он отмечал, что инициатива президента США Дональда Трампа была доработана и расширена до 28 пунктов.
Мирный план США может содержать ряд положений, касающихся вступления Украины в НАТО, выборов в стране. Также в нем указаны размещения войск Североатлантического альянса и статуса Крыма, Донецка и Луганска. Об этом сообщало Reuters.
Материал из сюжета:Переговоры России, США и Украины по остановке конфликта
