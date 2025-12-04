Задержаны трое соучастников нападения на псковских десантников в Чечне в 2000 году

Задержания преступников проходят с 2000 года, ранее уже была установлена причастность 52 лиц Фото: Илья Московец © URA.RU

Трое участников нападения на псковских десантников в Чеченской Республике в 2000 году задержаны. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«В ходе расследования во взаимодействии с ФСБ России, МВД России и Росгвардией по подозрению в совершении преступлений задержаны двое российских граждан: Рустам Мурзагишиев, Илхом Шукуров и гражданин Украины военнослужащий ВСУ Чингиз Савченко», — приводит заявление Светланы Петренко Следственный комитет РФ. Задержанным предъявлено обвинение в вооруженном мятеже, участии в банде и посягательстве на жизнь военнослужащих. Во время нападения 29 февраля 2000 года на военнослужащих 76 Псковской дивизии погибли 84 бойца. Ранее в ходе оперативных действий была установлена причастность еще 52 лиц.