Путин рассказал, что Россия предложила Украине
Путин рассказал о мирном предложении РФ, которое Украина отклонила
Фото: Роман Наумов © URA.RU
Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса для предотвращения военных действий, но Киев отказался. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.
«РФ предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, но Киев предпочитает воевать», — Заявил Путин во время интервью с издание India Today. Подобные заявления являются частью дипломатической и информационной позиции Москвы по украинскому вопросу. Ранее российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам.
Ранее Путин в том же интервью India Today заявлял, что, по его мнению, процесс «освобождения Донбасса и Новороссии» неизбежен и будет доведен до конца либо военным путем, либо с использованием других инструментов. Тогда он также утверждал, что Москва предлагала Киеву отвести вооруженные силы из Донбасса и отказаться от начала боевых действий, однако украинская сторона выбрала военный сценарий.
