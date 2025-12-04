«РФ предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, но Киев предпочитает воевать», — Заявил Путин во время интервью с издание India Today. Подобные заявления являются частью дипломатической и информационной позиции Москвы по украинскому вопросу. Ранее российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам.

Ранее Путин в том же интервью India Today заявлял, что, по его мнению, процесс «освобождения Донбасса и Новороссии» неизбежен и будет доведен до конца либо военным путем, либо с использованием других инструментов. Тогда он также утверждал, что Москва предлагала Киеву отвести вооруженные силы из Донбасса и отказаться от начала боевых действий, однако украинская сторона выбрала военный сценарий.