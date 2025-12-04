Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Путин рассказал, что Россия предложила Украине

Путин: Киев отказался от мира на Донбассе, выбрав продолжать конфликт
04 декабря 2025 в 12:19
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
Путин рассказал о мирном предложении РФ, которое Украина отклонила

Путин рассказал о мирном предложении РФ, которое Украина отклонила

Фото: Роман Наумов © URA.RU

Россия предлагала Украине вывести войска из Донбасса для предотвращения военных действий, но Киев отказался. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в интервью India Today.

«РФ предлагала Украине вывести войска из Донбасса и не начинать военных действий, но Киев предпочитает воевать», — Заявил Путин во время интервью с издание India Today. Подобные заявления являются частью дипломатической и информационной позиции Москвы по украинскому вопросу. Ранее российская сторона неоднократно заявляла о готовности к мирным переговорам.

Ранее Путин в том же интервью India Today заявлял, что, по его мнению, процесс «освобождения Донбасса и Новороссии» неизбежен и будет доведен до конца либо военным путем, либо с использованием других инструментов. Тогда он также утверждал, что Москва предлагала Киеву отвести вооруженные силы из Донбасса и отказаться от начала боевых действий, однако украинская сторона выбрала военный сценарий.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Подписаться
Следующий материал