Ведро шашлыка пообещали шадринцам за победу в перетягивании каната
Жителей Шадринска ждут вкусные призы за победу в спортивных мероприятиях фестиваля
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Участники этнокультурного фестиваля «Шадринский гусь» в Шадринске смогут побороться за ведро шашлыка в состязаниях по перетягиванию каната. Об этом сообщила пресс-служба администрации г. Шадринска в своем telegram-канале.
Городской комитет по физической культуре, спорту и туризму организует зимние забавы у Дворца культуры, предлагая гостям фестиваля попробовать свои силы в различных испытаниях. «Команда-победитель в перетягивании каната получит ведро шашлыка, сильнейший в поднятии гири — тушку гуся», — говорится в сообщении пресс-службы администрации г. Шадринска.
Спортивные площадки начнут свою работу в 13:30 6 декабря. Помимо перетягивания каната, гости фестиваля смогут принять участие в поднятии гири, где победителя ждет гусь. Для самых юных участников предусмотрены отдельные веселые испытания со сладкими призами. Фестиваль «Шадринский гусь» традиционно собирает множество гостей, и спортивные состязания призваны стать одним из центральных событий праздника.
