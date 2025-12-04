Ведро шашлыка пообещали шадринцам за победу в перетягивании каната

Жителей Шадринска ждут вкусные призы за победу в спортивных мероприятиях фестиваля Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Участники этнокультурного фестиваля «Шадринский гусь» в Шадринске смогут побороться за ведро шашлыка в состязаниях по перетягиванию каната. Об этом сообщила пресс-служба администрации г. Шадринска в своем telegram-канале.

Городской комитет по физической культуре, спорту и туризму организует зимние забавы у Дворца культуры, предлагая гостям фестиваля попробовать свои силы в различных испытаниях. «Команда-победитель в перетягивании каната получит ведро шашлыка, сильнейший в поднятии гири — тушку гуся», — говорится в сообщении пресс-службы администрации г. Шадринска.