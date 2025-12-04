Курганская прокуратура организует горячую линию по борьбе с коррупцией

В прокуратуре Курганской области проведут антикоррупционную горячую линию Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в течение двух дней заработает телефонная горячая линия, посвященная вопросам противодействия коррупции. Жители смогут задать вопросы и сообщить о коррупционных нарушениях в регионе. Об этом сообщили в прокуратуре Курганской области.

«8 и 9 декабря 2025 года в прокуратуре Курганской области будет работать телефонная „горячая линия“ по вопросам противодействия коррупции. Жители смогут обратиться по телефонам 8-35-22-41-98-54 и 41-98-55, чтобы задать интересующие их вопросы или сообщить о фактах коррупции», — отмечается в сообщении прокуратуры.