Курганская прокуратура организует горячую линию по борьбе с коррупцией
В прокуратуре Курганской области проведут антикоррупционную горячую линию
Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU
В Курганской области в течение двух дней заработает телефонная горячая линия, посвященная вопросам противодействия коррупции. Жители смогут задать вопросы и сообщить о коррупционных нарушениях в регионе. Об этом сообщили в прокуратуре Курганской области.
«8 и 9 декабря 2025 года в прокуратуре Курганской области будет работать телефонная „горячая линия“ по вопросам противодействия коррупции. Жители смогут обратиться по телефонам 8-35-22-41-98-54 и 41-98-55, чтобы задать интересующие их вопросы или сообщить о фактах коррупции», — отмечается в сообщении прокуратуры.
Звонков граждан ждут в рабочие часы, с 9:00 до 18:00. Линии созданы для повышенного контроля и оперативного реагирования на сообщения о коррупционных действиях на территории региона.
Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!