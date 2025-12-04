Логотип РИА URA.RU
  • Логотип РИА URA.RU
Ссылка на Max

Политика

Власть

Курганская прокуратура организует горячую линию по борьбе с коррупцией

04 декабря 2025 в 12:25
Изменение размера шрифта
  • Подписаться на нас в ВКонтакте
  • Подписаться на нас в Телеграм
  • Написать нам в Ватсап
  • Подписаться на нас в Одноклассники
В прокуратуре Курганской области проведут антикоррупционную горячую линию

В прокуратуре Курганской области проведут антикоррупционную горячую линию

Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В Курганской области в течение двух дней заработает телефонная горячая линия, посвященная вопросам противодействия коррупции. Жители смогут задать вопросы и сообщить о коррупционных нарушениях в регионе. Об этом сообщили в прокуратуре Курганской области.

«8 и 9 декабря 2025 года в прокуратуре Курганской области будет работать телефонная „горячая линия“ по вопросам противодействия коррупции. Жители смогут обратиться по телефонам 8-35-22-41-98-54 и 41-98-55, чтобы задать интересующие их вопросы или сообщить о фактах коррупции», — отмечается в сообщении прокуратуры. 

Звонков граждан ждут в рабочие часы, с 9:00 до 18:00. Линии созданы для повышенного контроля и оперативного реагирования на сообщения о коррупционных действиях на территории региона.

Сохрани номер URA.RU — сообщи новость первым!

Подписаться на нас в ТелеграмНаписать нам в Ватсап

Что случилось в Кургане? Переходите и подписывайтесь на telegram-канал «Курганистан», чтобы узнавать все новости первыми!

Подписаться
Следующий материал