Roblox, привлекавший педофилов, заблокирован в России: на что дети могут заменить популярную, но опасную игру

Roblox заблокировали из-за небезопасного контента для детей Фото: Sergey Elagin / Business Online / Global Look Press

Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к онлайн-платформе Roblox на территории России. Решение связано с размещением там материалов, содержащих оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Незадолго до блокировки российские пользователи столкнулись с массовыми трудностями при попытке зайти в игру. Подробнее о причинах блокировке, скандалах вокруг сервиса и альтернативах ушедшей из России игре — в материале URA.RU.

Что такое Roblox

Roblox представляет собой пользовательскую платформу для создания и распространения игр. Это виртуальная вселенная, которая позволяет создавать, делиться опытами с друзьями и быть кем угодно, кем сможете себе представить. Cуть игры заключается в том, что любой пользователь может стать разработчиком без глубоких навыков программирования. Игра была основана в 2004 году Дэвидом Базуки и Эриком Касселем (доступна пользователям с 2006 года).

Причина блокировки

Дети сталкивались с сексуальными домогательствами в игре Фото: Роман Наумов © URA.RU

РКН объявил блокировке Roblox в России 3 декабря. Отмечается, что в игровой среде дети сталкиваются с сексуальными домогательствами: у них вымогают интимные фотографии, пытаются склонить к развратным действиям и насилию.

Продолжение после рекламы

«В Роскомнадзоре подчеркнули, что Roblox привлекает внимание педофилов, которые знакомятся с детьми в чатах игры», — передает «Ведомости» со ссылкой на заявление РКН. В ведомстве отметили, что неоднократно направляли в адрес администрации Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы.

Под ними подразумевался контент, который, по оценке службы, способен оказывать негативное влияние на духовно-нравственное развитие несовершеннолетних. Проведенный мониторинг платформы, как указали в ведомстве, показал, что встроенные механизмы модерации Roblox не обеспечивают должного уровня фильтрации публикуемых материалов.

Согласно данным пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, в 2025 году было зарегистрировано примерно тысяча случаев мошенничества в сфере компьютерных игр. Наибольшее количество инцидентов зафиксировано на платформе Roblox.

Еще утром в 3 декабря пользователи из РФ стали сообщать о массовых сбоях игры. По данным сервиса Downdetector, за сутки было зафиксировано более 12,5 тысячи обращений. Днем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем telegram-канале допустила, что платформа может быть заблокирована в России, сославшись на поступающие к ней обращения родителей и общественных организаций.

Как отреагировали игроки

Под публикацией Мизулиной любители игры оставили тысячи комментариев, часть пользователей просит вернуть им платформу. «Пожалуйста, не надо, прошу. Я донатил 20 тысяч туда», — написали в комментариях. Кто-то решил даже создать опрос. «Верните роблокс — „сердечко“. Не возвращайте роблокс — „палец вверх“», — написал комментатор. При этом многие комментарии считают, что решение о блокировке положительно повлияют на молодежь. «Наконец-то дети перестанут деградировать», — написал один из пользователей.

Скандалы Roblox

РКН неоднократно предъявлял требования Roblox Фото: Rafael Henrique / Keystone Press Agency / Global Look Press

В октябре 2024 года инвестиционная компания Hindenburg Research обнародовала отчет, в котором утверждается, что Roblox Corporation завышает свои ключевые показатели на 25–45%. В документе платформа Roblox охарактеризована компанией как «педофильский ад».

Авторы отчета заявляют, что инструменты модерации на сервисе существенно ограничены и не позволяют навсегда блокировать пользователей, подозреваемых в груминге и травле несовершеннолетних. Кроме того, в материале говорится, что Roblox демонстрирует детям младше 13 лет контент, который можно считать неподобающим, с целью улучшить отдельные метрики платформы. Представители Roblox Corporation категорически отвергли все выдвинутые обвинения.

Продолжение после рекламы

Подобные претензии в адрес платформы высказывались и ранее. Журналистка The Guardian провела неделю в Roblox, выдав себя за восьмилетнюю девочку. По ее словам, в игре предлагались откровенные наряды для аватара, несмотря на активированные настройки родительского контроля. Она также столкнулась с кибербуллингом, сексуальными домогательствами и оскорбительными высказываниями со стороны других пользователей. В личных сообщениях ей поступали непристойные предложения с настойчивыми просьбами скрывать переписку от родителей. По данным ABC News, в отношении платформы ведется расследование по «тысячам заявлений о сексуальной эксплуатации и насилии над детьми».

Могут ли разблокировать платформу

Блокировка Roblox произошла, чтобы оказать давление и добиться соблюдения законодательства, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он считает, что блокировка временная. Также он посоветовал родителям найти альтернативу для детей, а лучшим решением назвал отдать ребенка в секцию.

«Роскомнадзор выбрал правильный путь, не самый востребованный со стороны пользователей, но безопасность превыше всего. Это элемент давления на компанию, чтобы добиться порядка. Потом платформа, я надеюсь, будет разблокирована. А использование VPN в данном случае тоже небезопасно, все такие нелегальные сервисы Роскомнадзор блокирует», — отметил Свинцов в беседе с "Национальной службой новостей".

Какие есть альтернативы

В альтернативу заблокированной игре предлагаются игры, где можно строить и общаться с персонажами Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

В сети называют несколько игр, которые могут заменить заблокированный Roblox. Некоторые из них адаптированы как под ПК, так и под смартфон: