Roblox, привлекавший педофилов, заблокирован в России: на что дети могут заменить популярную, но опасную игру
Roblox заблокировали из-за небезопасного контента для детей
Роскомнадзор (РКН) ограничил доступ к онлайн-платформе Roblox на территории России. Решение связано с размещением там материалов, содержащих оправдание экстремистской и террористической деятельности, призывы к насилию и пропаганду ЛГБТ-тематики (движение признано экстремистским и запрещено на территории РФ). Незадолго до блокировки российские пользователи столкнулись с массовыми трудностями при попытке зайти в игру. Подробнее о причинах блокировке, скандалах вокруг сервиса и альтернативах ушедшей из России игре — в материале URA.RU.
Что такое Roblox
Roblox представляет собой пользовательскую платформу для создания и распространения игр. Это виртуальная вселенная, которая позволяет создавать, делиться опытами с друзьями и быть кем угодно, кем сможете себе представить. Cуть игры заключается в том, что любой пользователь может стать разработчиком без глубоких навыков программирования. Игра была основана в 2004 году Дэвидом Базуки и Эриком Касселем (доступна пользователям с 2006 года).
Причина блокировки
Дети сталкивались с сексуальными домогательствами в игре
РКН объявил блокировке Roblox в России 3 декабря. Отмечается, что в игровой среде дети сталкиваются с сексуальными домогательствами: у них вымогают интимные фотографии, пытаются склонить к развратным действиям и насилию.
«В Роскомнадзоре подчеркнули, что Roblox привлекает внимание педофилов, которые знакомятся с детьми в чатах игры», — передает «Ведомости» со ссылкой на заявление РКН. В ведомстве отметили, что неоднократно направляли в адрес администрации Roblox уведомления с требованием удалить запрещенные материалы.
Под ними подразумевался контент, который, по оценке службы, способен оказывать негативное влияние на духовно-нравственное развитие несовершеннолетних. Проведенный мониторинг платформы, как указали в ведомстве, показал, что встроенные механизмы модерации Roblox не обеспечивают должного уровня фильтрации публикуемых материалов.
Согласно данным пресс-службы Управления по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России, в 2025 году было зарегистрировано примерно тысяча случаев мошенничества в сфере компьютерных игр. Наибольшее количество инцидентов зафиксировано на платформе Roblox.
Еще утром в 3 декабря пользователи из РФ стали сообщать о массовых сбоях игры. По данным сервиса Downdetector, за сутки было зафиксировано более 12,5 тысячи обращений. Днем глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина в своем telegram-канале допустила, что платформа может быть заблокирована в России, сославшись на поступающие к ней обращения родителей и общественных организаций.
Как отреагировали игроки
Под публикацией Мизулиной любители игры оставили тысячи комментариев, часть пользователей просит вернуть им платформу. «Пожалуйста, не надо, прошу. Я донатил 20 тысяч туда», — написали в комментариях. Кто-то решил даже создать опрос. «Верните роблокс — „сердечко“. Не возвращайте роблокс — „палец вверх“», — написал комментатор. При этом многие комментарии считают, что решение о блокировке положительно повлияют на молодежь. «Наконец-то дети перестанут деградировать», — написал один из пользователей.
Скандалы Roblox
РКН неоднократно предъявлял требования Roblox
В октябре 2024 года инвестиционная компания Hindenburg Research обнародовала отчет, в котором утверждается, что Roblox Corporation завышает свои ключевые показатели на 25–45%. В документе платформа Roblox охарактеризована компанией как «педофильский ад».
Авторы отчета заявляют, что инструменты модерации на сервисе существенно ограничены и не позволяют навсегда блокировать пользователей, подозреваемых в груминге и травле несовершеннолетних. Кроме того, в материале говорится, что Roblox демонстрирует детям младше 13 лет контент, который можно считать неподобающим, с целью улучшить отдельные метрики платформы. Представители Roblox Corporation категорически отвергли все выдвинутые обвинения.
Подобные претензии в адрес платформы высказывались и ранее. Журналистка The Guardian провела неделю в Roblox, выдав себя за восьмилетнюю девочку. По ее словам, в игре предлагались откровенные наряды для аватара, несмотря на активированные настройки родительского контроля. Она также столкнулась с кибербуллингом, сексуальными домогательствами и оскорбительными высказываниями со стороны других пользователей. В личных сообщениях ей поступали непристойные предложения с настойчивыми просьбами скрывать переписку от родителей. По данным ABC News, в отношении платформы ведется расследование по «тысячам заявлений о сексуальной эксплуатации и насилии над детьми».
Могут ли разблокировать платформу
Блокировка Roblox произошла, чтобы оказать давление и добиться соблюдения законодательства, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информполитике, информационным технологиям и связи Андрей Свинцов. Он считает, что блокировка временная. Также он посоветовал родителям найти альтернативу для детей, а лучшим решением назвал отдать ребенка в секцию.
«Роскомнадзор выбрал правильный путь, не самый востребованный со стороны пользователей, но безопасность превыше всего. Это элемент давления на компанию, чтобы добиться порядка. Потом платформа, я надеюсь, будет разблокирована. А использование VPN в данном случае тоже небезопасно, все такие нелегальные сервисы Роскомнадзор блокирует», — отметил Свинцов в беседе с "Национальной службой новостей".
Какие есть альтернативы
В альтернативу заблокированной игре предлагаются игры, где можно строить и общаться с персонажами
В сети называют несколько игр, которые могут заменить заблокированный Roblox. Некоторые из них адаптированы как под ПК, так и под смартфон:
- Minecraft — игра, где можно строить, создавать и исследовать. Есть стандартный режим, где можно добывать ресурсы и выполнять испытания, а есть творческий — тут можно использовать все доступные материалы.
- Fortnite Creative — это часть вселенной Fortnite, где игра превращается в конструктор. Здесь игрок получает готовые активы (здания, объекты, текстуры), с помощью которых можно за минуту собрать остров, карту, игру или мини-сценарий. Здесь не так как в Minecraft — строить с нуля все не придется — пользоваться нужно будет готовыми элементами.
- Garrys Mod (только ПК) — здесь с ходу можно получить свободу манипулировать объектами, персонажами, картами, создавать собственные сценарии, игры, карты, мини-игры. Уникальность именно этой игры в том, что объекты падают, ломаются, двигаются, ведут себя реалистично или мультяшно в зависимости от того, как построен аддон или карта.
- KoGaMa (Android и браузер) — это набор миров и мини-игр в браузере, созданных самими игроками. Тут есть редактор, каталог проектов, система лайков и популярности. Внутри много жанров: паркур, гонки, головоломки, симуляторы другое. В этой игре есть друзья, чаты, совместные игровые комнаты, общий рейтинг.
- LEGO Worlds — игра превращает экран в огромное ковровое поле из деталей LEGO. Здесь все состоит из знакомых кирпичиков: горы, деревья, облака, замки, динозавры, корабли. Весь мир словно собран твоими руками, но в масштабе, о котором ребенок мог только мечтать, глядя на коробки с конструктором.
- Rec Room — здесь каждый игрок может быть одновременно участником и создателем. При этом в этой игре уже много мини-игр: лазертаг и стрелялки, кооперативные квесты, гонки и спортивные турниры, настольные и ролевые игры, трассы для паркура.
- The Sandbox — игроки могут моделировать уровни и мини-игры с воксельными (в виде кубических элементов — прим. URA.RU) объектами: персонажами, животными, предметами, зданиями. Их можно оживлять с помощью простых анимаций.
- VRChat (при наличии автономной гарнитуры — шлема VR) — многопользовательская социальная платформа виртуальной реальности, где пользователи создают собственные миры, взаимодействуют с другими людьми и воплощают любые фантазии с помощью настраиваемых аватаров.
