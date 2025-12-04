Логотип РИА URA.RU
В Екатеринбурге арестовали парней, раздевших догола и избивших школьницу. Видео

04 декабря 2025 в 12:43
Парней обвинили в покушении на убийство

Фото: Илья Московец © URA.RU

Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал двух 17-летних парней, которые жестоко избили, порезали канцелярским ножом и заставили раздеться школьницу. Они обвинили ее в том, что она якобы обманула наркошоп, говорил источник URA.RU.

«Меру пресечения избрали 12 ноября. Фигурантов поместили под стражу до 9 января», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов регионов. Один из обвиняемых обжаловал арест.

По данным агентства, инцидент, предположительно, произошел еще в начале ноября. На кадрах, которые есть в распоряжении URA.RU (видео неполное), видно, как парни запинывают девочку, швыряют на землю и обвиняют в присвоении наркотиков. Жертва отпирается, а потом говорит, что запрещенные вещества у нее силой отобрали другие незнакомцы. В итоге ее истыкали канцелярским ножом (даже вырезали на спине букву ж), отрезали волосы и били камнем.

Силовики оперативно вышли на след подозреваемых и задержали их. Против них возбуждено уголовное дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ). Известно, что все участники конфликта из Первоуральска. Школьница сейчас находится на больничном. Официальных комментариев от силовиков нет.

