Ленинский районный суд Екатеринбурга арестовал двух 17-летних парней, которые жестоко избили, порезали канцелярским ножом и заставили раздеться школьницу. Они обвинили ее в том, что она якобы обманула наркошоп, говорил источник URA.RU.

«Меру пресечения избрали 12 ноября. Фигурантов поместили под стражу до 9 января», — сообщили URA.RU в объединенной пресс-службе судов регионов. Один из обвиняемых обжаловал арест.

По данным агентства, инцидент, предположительно, произошел еще в начале ноября. На кадрах, которые есть в распоряжении URA.RU (видео неполное), видно, как парни запинывают девочку, швыряют на землю и обвиняют в присвоении наркотиков. Жертва отпирается, а потом говорит, что запрещенные вещества у нее силой отобрали другие незнакомцы. В итоге ее истыкали канцелярским ножом (даже вырезали на спине букву ж), отрезали волосы и били камнем.

