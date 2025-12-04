Эксперты спрогнозировали, что произойдет с российским фондовым рынком в 2026 году

Российский рынок капитала ждет постепенное восстановление по мере смягчения денежно-кредитной политики ЦБ Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Российский фондовый рынок может постепенно начать восстанавливаться в 2026 году. Главным образом это произойдет из-за плавного смягчения кредитно-денежной политики Центробанка. Такой сценарий на инвестфоруме «Россия зовет!» спрогнозировал член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук.

«ЦБ будет аккуратно пользоваться возможностями для смягчения политики. На стороне снижения ставки — дезинфляционность обновленных бюджетных проектировок и охлаждение экономической активности», — отметил Сергейчук. При этом он допустил, что в следующем году у Центробанка будет «ограничено пространство» для снижения ключевой ставки.

Но в целом, по словам представителя банка, возможность такого решения у регулятора останется. По прогнозу Сергейчука, одним из главных бенефициаров смягчения кредитно-денежной политики станут «длинные» ОФЗ, полная доходность по которым в 2026 году может превысить 20%.

Дополнительным элементом поддержки российского рынка капитала в следующем году станет умеренное ослабление рубля. В базовом сценарии ВТБ при средней цене российской нефти на уровне 48 долларов за баррель курс доллара в 2026 году прогнозируется в диапазоне 95-97 рублей. Такая динамика, по словам Сергейчука, отразится на рынке валютных облигаций и сделает их более привлекательными для инвесторов.