Эксперты спрогнозировали, что произойдет с российским фондовым рынком в 2026 году
Российский рынок капитала ждет постепенное восстановление по мере смягчения денежно-кредитной политики ЦБ
Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU
Российский фондовый рынок может постепенно начать восстанавливаться в 2026 году. Главным образом это произойдет из-за плавного смягчения кредитно-денежной политики Центробанка. Такой сценарий на инвестфоруме «Россия зовет!» спрогнозировал член правления банка ВТБ Виталий Сергейчук.
«ЦБ будет аккуратно пользоваться возможностями для смягчения политики. На стороне снижения ставки — дезинфляционность обновленных бюджетных проектировок и охлаждение экономической активности», — отметил Сергейчук. При этом он допустил, что в следующем году у Центробанка будет «ограничено пространство» для снижения ключевой ставки.
Но в целом, по словам представителя банка, возможность такого решения у регулятора останется. По прогнозу Сергейчука, одним из главных бенефициаров смягчения кредитно-денежной политики станут «длинные» ОФЗ, полная доходность по которым в 2026 году может превысить 20%.
Дополнительным элементом поддержки российского рынка капитала в следующем году станет умеренное ослабление рубля. В базовом сценарии ВТБ при средней цене российской нефти на уровне 48 долларов за баррель курс доллара в 2026 году прогнозируется в диапазоне 95-97 рублей. Такая динамика, по словам Сергейчука, отразится на рынке валютных облигаций и сделает их более привлекательными для инвесторов.
«Перечисленные факторы окажут положительное влияние и на рынок акций. Однако для более выраженного роста потребуется более быстрое снижение ключевой ставки и снижение геополитических рисков. Секторально лучшей экспозицией в 2026 году, на наш взгляд, станут акции финансового и IT-секторов», — заключил топ-менеджер ВТБ.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!