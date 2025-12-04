Новогодняя елка скорректировала планы свердловских депутатов

Заседание заксо должно было пройти 23 декабря, но состоится 24 Фото: Никита Сабашников © URA.RU

Заседание законодательного собрания Свердловской области было перенесено с 23 на 24 декабря. Причиной стала депутатская новогодняя ёлка, на которую приглашены дети участников специальной военной операции. Об этом в ходе заседания комитета по жилищной политике сообщил депутат Валентин Лаппо.

«23 декабря пройдет депутатская елка. Каждому депутату выделено по 15 билетов, включая сопровождающих. Приоритет отдается участникам СВО. Из-за этого заседание, которое планировалось на 23, переносится на 24 декабря», — заявил депутат.