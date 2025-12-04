Новогодняя елка скорректировала планы свердловских депутатов
Заседание заксо должно было пройти 23 декабря, но состоится 24
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Заседание законодательного собрания Свердловской области было перенесено с 23 на 24 декабря. Причиной стала депутатская новогодняя ёлка, на которую приглашены дети участников специальной военной операции. Об этом в ходе заседания комитета по жилищной политике сообщил депутат Валентин Лаппо.
«23 декабря пройдет депутатская елка. Каждому депутату выделено по 15 билетов, включая сопровождающих. Приоритет отдается участникам СВО. Из-за этого заседание, которое планировалось на 23, переносится на 24 декабря», — заявил депутат.
Традиционное предновогоднее мероприятие для детей депутатов и сотрудников аппарата в этом году в первую очередь ориентировано на семьи мобилизованных и военнослужащих. Каждый депутат получил квоту на 15 пригласительных, чтобы обеспечить праздником максимальное число детей из этой категории. Перенос заседания позволит всем желающим депутатам лично присутствовать на празднике, добавил Лаппо.
Что случилось в Екатеринбурге и Нижнем Тагиле? Переходите и подписывайтесь на telegram-каналы «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил», чтобы узнавать все новости первыми!