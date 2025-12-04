Названа предварительная причина загоревшегося двигателя самолета Red Wings

Самолет мог загореться из-за перегрева генератора (архивное фото) Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Двигатель самолета авиакомпании Red Wings, который направлялся из Москвы в Пхукет, могу загореться из-за перегрева генератора. Об этом сообщили новостные telegram-каналы.

«Двигатель самолета Ред Вингс, летевшего на Пхукет, мог загореться из-за перегрева генератора», — указано в посте telegram-канала Mash. Он ссылается на предварительные выводы экспертов.

Самолет Red Wings экстренно вернулся в Домодедово из ‑за зафиксированного возгорания двигателя, на борту находились 412 пассажиров и 13 членов экипажа, никто не пострадал. Росавиация предварительно отнесла случившееся к авиационному инциденту, после чего перевозчик объявил о корректировке расписания части рейсов.

