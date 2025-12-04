В Екатеринбурге парни вырезали букву Ж на школьнице, которую обвинили в краже

Полицейские задержали мучителей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Парни, которые заставили раздеться школьницу из Первоуральска (Свердловская область) и избили ее, вырезали на ее спине букву Ж, видно на имеющихся в распоряжении URA.RU кадрах. Сейчас пострадавшая находится на больничном.

Мучения произошли еще в начале ноября в столице Урала. Двое парней (16 и 17 лет) избили девочку и обвинили ее в хищении запрещенных веществ у наркошопа. Школьницу били о камень, ее резали канцелярским ножом и отрезали ей волосы. Она сначала отрицала, что похитила наркотики, но позже под давлением извинилась.

По данным URA.RU, мужчины действовали в интересах наркошопа. Они откликнулись на предложение анонимного пользователя в Telegram. Силовики задержали фигурантов, против них возбуждено дело по статье о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30 п. «ж» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Продолжение после рекламы