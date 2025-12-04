Помогал губернаторам избавляться от оппонентов и писал свердловский Устав — биография Анатолия Гайды
Анатолий Гайда теперь намерен как следует отдохнуть
Фото: Размик Закарян © URA.RU
Покинувший пост общественного советника губернатора 78-летний Анатолий Гайда — один из немногих свердловских политических долгожителей. Он — соавтор Устава региона, бывший глава администрации губернатора Эдуарда Росселя, экс-зампред областного правительства, консультировавший всех свердловских губернаторов. Биография легендарного идеолога региональных властей — в материале URA.RU.
Путь от целинника до «мудреца»
Кабинет, который Гайда занимал последние 15 лет. 2016 год
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Гайда родился 29 октября 1947 года в селе Ясная Поляна в Северном Казахстане в семье депортированных с Западной Украины поляков. С детства познал тяжелый труд: в 14 лет уже руководил школьной тракторной бригадой и был награжден медалью «За освоение целинных земель».
Переезд в Свердловск и поступление на философский факультет Уральского государственного университета в 1965 году, по его же словам, были случайными. Молодой Гайда услышал по радио об открытии «факультета мудрецов». Документы, несмотря на отсутствие российского паспорта, приняли — впечатлили государственные награды и грамота ЦК комсомола.
От Франкфурта до Праги: становление ученого
За советами к Гайде обращались многие
Фото: Александр Мамаев © URA.RU
Блестяще проявив себя в учебе, он был оставлен на кафедре, а в 1973 году защитил кандидатскую диссертацию. Его научная карьера стремительно развивалась, Гайду стали отправлять в командировки, которые были доступны не каждому в Советском союзе. В середине 1970-х он стажировался в университете имени Гёте во Франкфурте-на-Майне — эпицентр знаменитой Франкфуртской философской школы. Позже, в начале 1980-х, преподавал в Карловом университете в Праге, где и подготовил докторскую диссертацию.
Вернувшись в Свердловск, стал проректором в Уральском государственного университета, в 1988 году был фактически «призван на службу» партийными органами и переведён в Институт философии и права УрО АН СССР — сначала был замдиректора, потом стал директором. При Гайде в институте сформировалась мощная команда, он стал кузницей интеллектуальной интеллигенции Свердловска, именно отсюда вышли многие ныне известные политтехнологи, политологи, статусные деятели и чиновники.
Архитектор уральской политической системы
С экс-ректором УПИ Станиславом Набойченко
Фото: Владимир Жабриков © URA.RU
Научный опыт Гайды оказался востребован в самый турбулентный политический период 1990-х годов. В 1993 году он возглавил группу разработчиков проекта Конституции Уральской республики, а в 1994-м — Устава Свердловской области. Эти документы заложили правовые основы развития региона. Его считают создателем ключевых политических институтов области, включая администрацию губернатора.
- С 1995 года он полностью перешёл на государственную службу, последовательно занимая высшие посты:
- 1995–1997 гг.: Руководитель администрации губернатора Свердловской области.
- 1997–1998 гг.: Первый заместитель председателя правительства Свердловской области (ушёл в отставку после студенческих акций протеста в апреле 1998 года).
- 2001–2008 гг.: Заместитель, а затем первый заместитель руководителя администрации губернатора.
- 2008–2012 гг.: Депутат Областной думы Законодательного собрания.
Советник и политический консультант губернаторов
Август 2018 года. Второй день собеседований с претендентами на должность главы Екатеринбурга
Фото: Анна Майорова © URA.RU
Гайда является автором многочисленных проектов реформ структуры администрации и правительства области. Он был штатным советником Эдуарда Росселя, когда тот еще руководил администрацией, затем консультировал губернатора Александра Мишарина по многим вопросам, в том числе по Уставу. В частности, именно при нем региональный парламент перестал быть двухпалатным.
Евгению Куйвашеву Гайда, в частности, помогал избавиться от политического оппонента — руководителя администрации губернатора Владимира Тунгусова. Он юридически довел до логического конца идею с упразднением администрации, в результате чего была ликвидирована должность самого Тунгусова. Гайда готовил главам региона списки потенциальных кандидатов во властные структуры, указывал на потенциальные риски и слабые места.
Писательская деятельность
Гайда — автор многочисленных научных и философских трудов. В последние годы он плотно занимается писательской деятельностью. Так, 2 декабря презентовал третью книгу из серии работ об идеологии и цивилизации, написанную в соавторстве с замруководителя аппарата губернатора Вадимом Дубичевым. На вопрос, планирует ли возвращаться в политическую жизнь региона, отвечает отрицательно. «И без меня разберутся», — прокомментировал Гайда.
Как ранее сообщало URA.RU, после инаугурации губернатора Дениса Паслера вместе с членами кабмина и остальными советниками Гайда вышел в отставку. И решил не возвращаться.
