Парней, раздевших догола и избивших школьницу, задержали в Березовском

Силовики поймали мужчин 10 ноября, через два дня их арестовали Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU

Парней (16 и 17 лет), издевавшихся над 17-летней школьницей из Первоуральска (Свердловская область), задержали в Березовском. Подробности силовой операции и уголовного дела URA.RU рассказали в пресс-службах региональных СУ СК и ГУ МВД.

По версии следствия, 17-летний В. и 16-летний А. вечером 5 ноября возле жилого дома на улице Малышева в Екатеринбурге напали на пострадавшую, снимая издевательства на видео. Судя по кадрам, они били ее руками, ногами, резали канцелярским ножом и отрезали часть волос. Их задержали, против них возбудили дело по статье о покушении на убийство, сообщил старший помощник руководителя СК по Свердловской области Александр Шульга.

После пыток девушка обратилась за помощью в ближайшее кафе. Оттуда ее забрали в больницу №9. Полицейские из уголовного розыска вышли на след подозреваемых и 10 ноября скрутили их в Березовском, где они проживали. «После задержания их доставили для производства следственных действий. При досмотре у одного из задержанных сыщики обнаружили и изъяли телефон с тем самым видео, которое было распространено в Сети, с жестокими кадрами издевательств над потерпевшей. Представители МВД отрабатывают сейчас фигурантов громкого дела на причастность к иным ранее совершенным преступлениям», — отметил начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых.

Продолжение после рекламы