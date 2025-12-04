Чем славится СвЖД, ставшая новым брендом Урала

СвЖД стала достоянием Урала (архивное фото) Фото: Анна Майорова © URA.RU

Свердловская железная дорога удостоена почётного звания «Достояние Среднего Урала» по итогам народного голосования. Решающим фактором победы стал её трудовой подвиг в годы Великой Отечественной войны. В тот период магистраль стала главной артерией Победы, обеспечивая эвакуацию промышленности, снабжение фронта и работу тыла. Этот героический вклад и определил выбор уральцев, признавших стальную магистраль ключевым историческим наследием региона. Подробнее — в материале URA.RU.

Почему уральцы отдали голоса за железную дорогу

Звание «Достояние Среднего Урала» присваивается по результатам открытого голосования, в котором уральцы выбирают важнейшие для региона объекты, имена и символы. В этот раз выбор горожан оказался практически однозначным: Свердловская железная дорога стала подлинным народным героем.

В годы войны именно здесь решался вопрос: хватит ли фронту снарядов, смогут ли уцелеть заводы, окажутся ли в безопасности эвакуированные семьи и культурные ценности. Сегодняшнее признание — это не столько награда современной магистрали, сколько дань уважения поколению железнодорожников, чьи усилия во многом определили исход крупнейшей войны XX века.

Как СвЖД спасала заводы, людей и культуру

С началом войны в 1941 году Урал превратился в один из главных опорных районов страны. На плечи местных железнодорожников легла миссия стратегической важности: обеспечить масштабную эвакуацию промышленности и населения на восток.

По путям Свердловской дороги под угрозой авиаударов и в условиях постоянного перегруза шли бесконечные составы. Они везли не только оборудование, но и будущее фронта: станки, металлы, сырье, целые заводские комплексы.

Всего на восток было перебазировано более 800 промышленных предприятий. Из них около 200 приняли Свердловская область и 124 — Московская. В теплушках и товарных вагонах уезжали миллионы людей, перемещались эвакуированные учреждения, библиотеки, музейные коллекции.

На уральских железнодорожников легла ноша, сравнимая с фронтовой Фото: Анна Майорова © URA.RU

Фронт и тыл: кто встал к паровозам вместо ушедших на войну

Тяжесть войны железнодорожники почувствовали не только на рабочих местах, но и на передовой. Более 11 тысяч работников Свердловской магистрали оставили рельсы ради окопов — сменили инструмент на оружие и ушли защищать страну.

На дороге началась тотальная мобилизация труда. Места машинистов, стрелочников, путевых обходчиков занимали женщины, подростки, старики. Они круглосуточно обеспечивали движение поездов — под открытым небом, в мороз, в осеннюю распутицу, зачастую без элементарных удобств.

Работа шла в три смены, а понятие «выходной» практически исчезло. Сохранить график движения и обеспечить растущий поток военных и эвакуационных составов удалось только за счет беспрецедентной личной самоотдачи тысяч людей.

Переименование в разгар войны

Война стала для дороги не только испытанием, но и моментом возвращения к своим истокам. В начале войны магистраль носила имя Лазаря Кагановича. Однако уже в 1943 году ей вернули историческое название — Свердловская железная дорога.

В военные года СвЖД превратилась в гигантский, непрерывно пульсирующий кровеносный сосуд страны Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Это решение символически закрепило особую роль СвЖД в обороне страны и в уральской истории. Для многих работников дороги переименование стало признанием их вклада и своеобразным моральным авансом в разгар тяжелейших лет.

«Крепости на колесах»: как уральцы строили бронепоезда

Отдельной героической страницей истории Свердловской дороги стало создание бронепоездов — импровизированных «крепостей на колесах», которыми усиливали оборону на ключевых участках фронта и коммуникаций. Почти два десятка таких составов были построены почти в кустарных условиях, на базе обычных паровозов и платформ.

Показателен пример инженера Надежды Смирновой. По ее предложению к 23 февраля 1942 года был создан и отправлен на фронт бронепоезд «Свердловский железнодорожник». Фактически это был подарок железной дороге и фронту к Дню Красной армии, сделанный руками самих работников.

На фронте сражался и другой знаменитый состав — бронепоезд «Чусовской рабочий». Он прошел боевой путь до границ Восточной Пруссии, а после победы в Европе был переброшен на Дальний Восток, где участвовал в разгроме Квантунской армии.

СвЖД является одной из крупнейших железных дорог России и соединяет европейскую и азиатскую части страны Фото: Александр Ельчищев © URA.RU

Рекорды труда: новаторы, перевернувшие представление о норме

Победа ковалась не только на линиях фронта, но и в цехах, депо и на сортировочных станциях. На СвЖД в годы войны возникло целое движение новаторов, чьи методы работы позволяли многократно увеличивать производительность.

Одним из символов этого движения стал старший машинист углеподъемного крана на станции Свердловск-Сортировочный Ананий Черепанов. Он придумал, как одним краном подавать уголь в тендеры сразу двух паровозов — решение, позволявшее значительно ускорить подготовку локомотивов к рейсу.

К концу 1942 года Черепанов выполнил восемь годовых норм. За такую трудовую доблесть ему было присвоено звание Героя Социалистического Труда — высшую гражданскую награду за труд.

Высшей награды был удостоен и путевой обходчик Михаил Казанцев. Он предложил силами самих железнодорожников в свободное от основной работы время проводить весенне-летний ремонт пути без привлечения специальных ремонтных бригад. Это решение экономило ресурсы и сокращало простои.

Эксплуатационная длина Свердловской железной дороги составляет около 7,2 тыс. км Фото: Анна Майорова © URA.RU

«Летучий госпиталь»: история военно-санитарного поезда № 227

Наряду с военными и грузовыми составами по путям СвЖД шел особый поезд — военно-санитарный № 227, построенный железнодорожниками Егоршинского узла. Его создали собственными силами из 17 вагонов, превратив обычный состав в подвижный госпиталь.

С января 1942 по апрель 1945 года этот поезд совершил 40 рейсов и преодолел свыше 152 тысяч километров. Фактически он несколько раз «обогнул» земной шар по длине трассы, постоянно двигаясь между фронтом и тылом. За время работы военно-санитарный поезд № 227 эвакуировал с передовой более 19 тысяч раненых. Для многих из них своевременная доставка в тыловые госпитали означала шанс выжить.

Фонд штурма Берлина

Даже в 1944 году, когда исход войны начал складываться в пользу нашей страны, уральские железнодорожники не снижали темпы работы и продолжали искать способы ускорить Победу. На СвЖД был создан так называемый «Фонд штурма Берлина».

В этот фонд направлялись средства, полученные от сверхплановой продукции и сэкономленных ресурсов. Особую роль здесь играли именно вагоно-часы — показатель эффективности использования подвижного состава и инфраструктуры.

Численность персонала Свердловской железной дороги составляет около 54 тысяч Фото: Анна Майорова © URA.RU

Так, движенцы Свердловского участка сэкономили и внесли в фонд 40 тысяч вагоно-часов. В условиях войны это был колоссальный резерв, позволявший ускорить перевозки войск, боеприпасов и техники, а значит — приближать финальный штурм столицы Третьего рейха.

СвЖД сегодня: живая память и опора региона

Современная Свердловская железная дорога давно перешагнула рамки военного прошлого и стала высокотехнологичной магистралью, связывающей промышленный Урал с другими регионами страны. Но память о военном подвиге остается важной частью ее идентичности.

Для многих жителей Урала Свердловская железная дорога — это не абстрактная инфраструктура, а часть семейной истории: дед, работавший машинистом, бабушка-стрелочница, родственники, эвакуированные по этим рельсам.