Совет по развитию промышленности появится в Свердловской области
Указ о создании совета подписал губернатор Денис Паслер
Фото: Размик Закарян © URA.RU
В Свердловской области создадут координационный совет по развитию промышленности и взаимодействию с отраслевыми ассоциациями. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер.
Совет возглавил лично Паслер. Его замами назначены замгубернатора Алексей Шмыков и и. о. министра промышленности и науки области Сергей Пересторонин. Замминистра промышленности и науки региона Юлия Польшина стала секретарем совета.
В состав также вошли еще 29 человек. Совет будет заниматься подготовкой предложений по увеличению выпуска конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции, разрабатывать идеи для формирования социально-экономических направлений развития промышленности для финансового оздоровления организаций.
Совет будет определять приоритетные инвестиционные проекты и заниматься обеспечением кадров. Кроме того, он будет вносить в органы власти предложения по усовершенствованию законодательства по вопросам поддержки бизнеса.
