Совет по развитию промышленности появится в Свердловской области

04 декабря 2025 в 14:12
Указ о создании совета подписал губернатор Денис Паслер

Фото: Размик Закарян © URA.RU

В Свердловской области создадут координационный совет по развитию промышленности и взаимодействию с отраслевыми ассоциациями. Соответствующий указ подписал губернатор Денис Паслер.

Совет возглавил лично Паслер. Его замами назначены замгубернатора Алексей Шмыков и и. о. министра промышленности и науки области Сергей Пересторонин.  Замминистра промышленности и науки региона Юлия Польшина стала секретарем совета.

В состав также вошли еще 29 человек. Совет будет заниматься подготовкой предложений по увеличению выпуска конкурентоспособной и высокотехнологичной продукции, разрабатывать идеи для формирования социально-экономических направлений развития промышленности для финансового оздоровления организаций.

Совет будет определять приоритетные инвестиционные проекты и заниматься обеспечением кадров. Кроме того, он будет вносить в органы власти предложения по усовершенствованию законодательства по вопросам поддержки бизнеса.

